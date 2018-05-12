О чем Госсекретарь США Майк Помпео говорил с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Государственный секретарь США Майк Помпео рассказал о деталях своего визита в Пхеньян, где он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам Помпео, США готовы поддержать экономику КНДР, если в Пхеньяне откажутся от ядерной программы.

Если Северная Корея предпримет смелые действия для быстрой денуклеаризации, Соединенные Штаты готовы работать с Северной Кореей, чтобы добиться процветания наравне с нашими южнокорейскими друзьями

– заявил госсекретарь.

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В качестве примера он привел другие страны, с которыми США когда-то враждовали, однако впоследствии стали партнерами.

"У нас были хорошие разговоры об истории наших двух наций, о проблемах, которые были между ними. Мы говорили о том, что у Америки в истории часто были противники, с которыми мы сейчас тесно сотрудничаем, и надеемся, что мы сможем добиться того же в отношении Северной Кореи", – сказал Помпео

Американский госсекретарь отметил, что его переговоры с северокорейским лидером прошли "хорошо".

"Между нами состоялся хорошый обстоятельный разговор, в том числе на тему сложных и глубоких проблем и стратегических решений, которые Ким Чен Ыну придется принять", – сказал Помпео

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Стоит добавить, что с КНДР Майк Помпео вернулся с тремя гражданами США корейского происхождения, которых освободили из плена. Переговоры по их освобождению велись 17 месяцев.