В июле 2022 года издание The Wall Street Journal опубликовало архитектурную концепцию зеркальной "Линии" – жилого комплекса будущего среди пустыни в Саудовской Аравии. Его длина – около 200 километров, а высотой комплекс – в полкилометра. Он должен был содержать вертикальные фермы, парки, жилье и скоростную транспортную сеть, а население должно было составлять 9 миллионов человек. Такого масштаба мир еще не видел – строительство расписали вперед на полвека.

"Линия" – часть мегапроекта Неом, футуристического города размером с Киевскую область. Это замысел наследного принца Мохаммеда бин Салмана, фактического правителя Саудовской Аравии. Кроме жилья, Неом включает промышленный город-порт Оксагон, курорт Троджена и еще ряд объектов. Общая стоимость проекта составляет до 1 триллиона долларов. "Неом" расшифровывается как "нео" – префикс, что означает "новый", и "мустакбал" – "будущее" с арабского.

В октябре 2022 года саудовская компания OT Sky обнародовала видео с начала строительства города, где было видно огромный котлован. С тех пор в медиа часто появлялись мегаломанские проекты в пределах Неома, вроде "театра будущего" Utamo от студии испанского архитектора Рикардо Боффила и гигантских небоскребов.

Однако уже в апреле 2024-го стало известно, что Саудовская Аравия значительно сократила масштаб проекта, пишет Bloomberg. Что пошло не так с городом будущего в пустыне – читайте в материале 24 Канала.

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Картинки против реальности

Хотя Неом фактически еще не существует, Саудовская Аравия не только хвастается проектами от именитых архитекторов, но и запустила аэропорт для несуществующего города. Авиакомпания из ОАЭ FlyDubai летает из Дубая в аэропорт Neom Bay Airport (NUM) с 2023 года. Небольшой аэропорт расположен в нескольких десятках километров от Шарм-эш-Шейх.



Внутри Неома / Иллюстрация Neom

Среди других планов – Азиатские зимние игры 2029 года, заявку на проведение которых Саудовская Аравия выиграла в 2022 году.

Горнолыжный курорт Троджена к тому времени будет иметь соответствующую инфраструктуру "для создания зимней атмосферы в сердце пустыни",

– обещал Надми ан-Наср, исполнительный директор Neom.

Американское издание The Verge назвало Неом антиутопией, результатом "бессонных ночей маркетологов" и декорацией к фантастическому сериалу Netflix. По информации Bloomberg, к созданию образа города привлекли консультантов из Голливуда. В частности, это Натан Кроули, который работал над лентами "Интерстеллар" и "Темный рыцарь" Кристофера Нолана.

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Каким видели Неом авторы проекта еще в 2022 году: смотрите видео

Не понятно, кто "наполнит" город, задуманныйй киношниками, откуда будут браться желающие жить среди пустыни в не самой демократической стране.

Интересно! Согласно документам, что получила в распоряжение редакция The Wall Street Journal в 2019 году, Неом должен был бы существовать по принципу "государства в государстве", но с элементами шариата – локация в Аравии дает о себе знать.



На словах же все проще. Неом, принадлежащий суверенному фонду благосостояния Саудовской Аравии, нацелен на привлечение иностранных инвестиций и создание тысяч новых рабочих мест. Очевидно, для этого и созданы футуристические визуализации.



Остров-курорт / Фото Neom

Построить такое огромное сооружение также будет трудно, к тому же углеродный след от строительства "Линии" будет равен 1,8 миллиарда тонн.

Это больше, чем выделяет Великобритания за четыре года, говорит Филипп Олдфилд, глава школы искусственной среды Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее.

Для этого нужно будет феноменальное количество стали, стекла и бетона,

– сказал Олдфилд изданию Dezeen, говоря о прочности здания.

Но в реальности не все происходит так, как запланировано. Проект автоматизированного технологического порта Оксагон уже не прошел испытание временем – в конце 2023-го и в начале 2024 года Красное море заблокировали йеменские хуситы.

Как бы должен был выглядеть Оксагон: смотрите видео

Кто такие хуситы? Хуситы – это боевики из Йемена, государства на Аравийском полуострове. Их название связано с лидером военно-политического крыла зейдитов – Хусейна Бадреддина аль-Хуси. А фактически хуситы являются прокси-силами Ирана. Это государство имеет довольно сложные отношения с Саудовской Аравией, даже несмотря на недавнюю оттепель.



Осенью 2023 года хуситы атаковали Израиль и начали атаковать корабли в Баб-эль-Мандебском проливе. Этот канал, соединяющий Красное море с Индийским океаном, обеспечивает маршруты для 10 – 15% мировой торговли. Также хуситы повредили подводные кабели интернета, что повлекло сбой в соцсетях.

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Российский след и "мягкое влияние"

Какова же реальная цель Неома? Али Доган, научный сотрудник берлинского центра Leibniz-Zentrum Moderner Orient, считает, что для принца Мохаммеда Неом является инструментом укрепления власти и "мягкого влияния" на мир. Идея "городов будущего", которые должны показать величие государства, присуща именно тоталитарным и авторитарным режимам. Здесь не лишним будет вспомнить российское Сколково или китайские "города-призраки", в которых никто не живет.

Конечно, не обошлось и без участия России. Во время первого официального трехдневного визита саудовского монарха в Москву, в октябре 2017 года, Российский инвестиционный фонд анонсировал, что инвестирует несколько миллиардов долларов в Неом и примет участие в интеграции проекта с российскими высокотехнологичными компаниями.

В то же время Саудовская Аравия пыталась привлечь инвестиции США в Неом, подчеркивая либеральные ценности проекта, такие как экологичность и нулевые выбросы.



Как должна была бы выглядеть уже готовая "Линия" / Иллюстрация Неом

Обратите внимание! Доган утверждает, что Саудовская Аравия пытается продвигать Неом как альтернативу Дубаю – об этом свидетельствует реклама города в западных медиа, соцсетях и телевидении.

Город на костях. Протест против принудительного переселения

Реклама Неома умалчивает о том, что провинция Табук, где должен появиться город будущего, является домом для племени хувейтат. Сначала этот народ планировали "интегрировать" в Неом, но 1 января 2020 года власти королевства решили выселить 20 000 человек из домов за компенсацию в 3 000 долларов на семью. Об этом сообщала Al Jazeera.



Порт Оксагон / Иллюстрация Neom

Местные жители отказались переезжать, и власти ответили угрозами, кражами детей, слежкой с помощью дронов и отключением электричества, утверждают местные правозащитники ALQST.

К примеру, одного из жителей территории похитила тайная полиция Мабахет за то, что тот написал на стене фразу "Нас не переселят".

Были и истории с трагическим финалом – полиция застрелила местного жителя Абдулу Рахима, который отказался впустить в дом кадастровую комиссию. А в октябре 2022 года трех мужчин, протестовавших против переселения, приговорили к смертной казни.

Не стоит забывать! Косвенно с Неомом связана еще одна репутационная проблема. Принц Мохаммед бин Салман, вдохновитель Неома, назван ЦРУ и другими международными структурами заказчиком убийства саудовского журналиста Джамаля Хашоги.



Тот критиковал местные власти, в частности, за строительство новых городов вместо развития уже имеющихся.

"Гора родила мышь". Сокращение объемов строительства

По состоянию на 2024 год Саудовская Аравия значительно уменьшила свои амбиции по Неому, утверждает Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники. Изначально планировалось, что к 2030 году в городе будут жить 1,5 миллиона человек.

Теперь этот план уменьшили до 300 000 жителей. А 170-километровый небоскреб сократили всего до 2,4 километра. Из-за этого подрядчики начали сокращать работников.



Линия / Фото Neom

Представители Neom и Государственного инвестиционного фонда королевства, основной организации, владеющей проектом и финансирующей его, отказались от комментариев, пишет издание. Источники Bloomberg говорят, что причина сокращения объемов – в неутвержденном бюджете проекта на 2024 год. В то же время другие части Неома строятся, в частности горнолыжный курорт Троджена и туристический центр Синдала на острове в Красном море.

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Главным успехом Неома Bloomberg называет разработку проекта стоимостью более 8 миллиардов долларов по строительству солнечных и ветровых электростанций. Они будут использоваться для создания так называемого зеленого водорода.

Королевство надеется, что сможет стать одним из крупнейших в мире производителей такого топлива, поскольку планирует уменьшить свою зависимость от продажи нефти.