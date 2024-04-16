У липні 2022 року видання The Wall Street Journal опублікувало архітектурну концепцію дзеркальної "Лінії" – житлового комплексу майбутнього серед пустелі в Саудівській Аравії. Його довжина – близько 200 кілометрів, а заввишки комплекс – у пів кілометра. Він мав містити вертикальні ферми, парки, житло та швидкісну транспортну мережу, а населення мало складати 9 мільйонів людей. Такого масштабу світ ще не бачив – будівництво розписали вперед на пів століття.

"Лінія" – частина мегапроєкту Неом, футуристичного міста розміром із Київську область. Це задум спадкового принца Мохаммеда бін Салмана, фактичного правителя Саудівської Аравії. Окрім житла, Неом включає промислове місто-порт Оксагон, курорт Троджена та ще низку об'єктів. Загальна вартість проєкту становить до 1 трильйона доларів. "Неом" розшифровується як "нео" – префікс, що означає "новий", та "мустакбал" – "майбутнє" з арабської.

У жовтні 2022 року саудівська компанія OT Sky оприлюднила відео з початку будівництва міста, де було видно величезний котлован. З того часу у медіа часто зʼявлялися мегаломанські проєкти у межах Неома, на кшталт "театру майбутнього" Utamo від студії іспанського архітектора Рікардо Боффіла та велетенських хмарочосів.

Однак уже у квітні 2024-го стало відомо, що Саудівська Аравія значно скоротила масштаб проєкту, пише Bloomberg. Що пішло не так з містом майбутнього у пустелі – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Картинки проти реальності

Хоча Неом фактично ще не існує, Саудівська Аравія не лише хизується проєктами від іменитих архітекторів, а й запустила аеропорт для міста, що не існує. Авіакомпанія з ОАЕ FlyDubai літає з Дубаю до аеропорту Neom Bay Airport (NUM) з 2023 року. Невелике летовище розташоване за кількадесят кілометрів від Шарм-еш-Шейх.



Всередині Неому / Ілюстрація Neom

Серед інших планів – Азійські зимові ігри 2029 року, заявку на проведення яких Саудівська Аравія виграла у 2022 році.

Гірськолижний курорт Троджена до того часу матиме відповідну інфраструктуру "для створення зимової атмосфери в серці пустелі",

– обіцяв Надмі ан-Наср, виконавчий директор Neom.

Американське видання The Verge назвало Неом антиутопією, результатом "безсонних ночей маркетологів" та декорацією до фантастичного серіалу Netflix. За інформацією Bloomberg, до створення образу міста долучили консультантів з Голлівуду. Зокрема, це Натан Кроулі, який працював над стрічками "Інтерстеллар" і "Темний лицар" Крістофера Нолана.

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Яким бачили Неом автори проєкту ще у 2022 році: дивіться відео

Не є зрозумілим, хто "наповнить" місто, задумане кіношниками, звідки братимуться охочі жити серед пустелі в не найбільш демократичній країні.

Цікаво! Згідно з документами, що отримала в розпорядження редакція The Wall Street Journal у 2019 році, Неом мав би існувати за принципом "держави в державі", але з елементами шаріату – локація в Аравії дає про себе знати.



На словах же все простіше. Неом, що належить суверенному фонду добробуту Саудівської Аравії, має на меті залучення іноземних інвестицій та створення тисяч нових робочих місць. Вочевидь, для цього й створені футуристичні візуалізації.



Острів-курорт / Фото Neom

Побудувати таку величезну споруду також буде важко, до того ж вуглецевий слід від будівництва "Лінії" дорівнюватиме 1,8 мільярда тонн.

Це більше, аніж виділяє Велика Британія за чотири роки, каже Філіпп Олдфілд, голова школи штучного середовища Університету Нового Південного Вельсу в Сіднеї.

Для цього потрібна буде феноменальна кількість сталі, скла та бетону,

– сказав Олдфілд виданню Dezeen, говорячи про міцність будівлі.

Але в реальності не все відбувається так, як заплановано. Проєкт автоматизованого технологічного порту Оксагон уже не пройшов випробування часом – наприкінці 2023-го та на початку 2024 року Червоне море заблокували єменські хусити.

Як би мав виглядати Оксагон: дивіться відео

Хто такі хусити? Хусити – це бойовики з Ємену, держави на Аравійському півострові. Їхня назва пов'язана із лідером військово-політичного крила зейдитів – Хусейна Бадреддіна аль-Хусі. А фактично хусити є проксі-силами Ірану. Ця держава має доволі складні стосунки з Саудівською Аравією, навіть попри нещодавню відлигу.



Восени 2023 року хусити атакували Ізраїль та почали атакувати кораблі у Баб-ель-Мандебській протоці. Цей канал, що сполучає Червоне море з Індійським океаном, забезпечує маршрути для 10 – 15% світової торгівлі. Також хусити пошкодили підводні кабелі інтернету, що спричинило збій у соцмережах.

Детальніше читайте тут Хто такі хусити, чому заблокували Червоне море та як пошкодили глобальний інтернет

Російський слід та "м'який вплив"

Яка ж реальна мета Неому? Алі Доган, науковий співробітник берлінського центру Leibniz-Zentrum Moderner Orient, вважає, що для принца Мохаммеда Неом є інструментом зміцнення влади та "м'якого впливу" на світ. Ідея "міст майбутнього", які мають показати велич держави, притаманна саме тоталітарним та авторитарним режимам. Тут не зайвим буде згадати російське Сколково чи китайські "міста-привиди", в яких ніхто не живе.

Звісно, не обійшлося й без участі Росії. Під час першого офіційного триденного візиту саудівського монарха до Москви, в жовтні 2017 року, Російський інвестиційний фонд анонсував, що інвестує кілька мільярдів доларів у Неом і візьме участь в інтеграції проєкту з російськими високотехнологічними компаніями.

Водночас Саудівська Аравія намагалася залучити інвестиції США до Неому, наголошуючи на ліберальних цінностях проєкту, як от екологічність та нульові викиди.



Який вигляд мала б мати вже готова "Лінія" / Ілюстрація Неом

Зверніть увагу! Доган стверджує, що Саудівська Аравія намагається просувати Неом як альтернативу Дубаю – про це свідчить реклама міста в західних медіа, соцмережах та телебаченні.

Місто на кістках. Протест проти примусового переселення

Реклама Неома замовчує про те, що провінція Табук, де має постати місто майбутнього, є домом для племені хувейтат. Спочатку цей народ планували "інтегрувати" до Неома, але 1 січня 2020 року влада королівства вирішила виселити 20 000 людей з домівок за компенсацію у 3 000 доларів на родину. Про це повідомляла Al Jazeera.



Порт Оксагон / Ілюстрація Neom

Місцеві жителі відмовилися переїжджати, і влада відповіла погрозами, крадіжками дітей, стеженням за допомогою дронів та вимкненням електрики, стверджують місцеві правозахисники ALQST.

До прикладу, одного з мешканців території викрала таємна поліція Мабахет за те, що той написав на стіні фразу "Нас не переселять".

Були й історії з трагічним фіналом – поліція застрелила місцевого жителя Абдулу Рахіма, який відмовився впустити в дім кадастрову комісію. А в жовтні 2022 року трьох чоловіків, які протестували проти переселення, засудили до страти.

Не варто забувати! Опосередковано з Неомом пов'язана ще одна репутаційна проблема. Принц Мохаммед бін Салман, натхненник Неому, названий ЦРУ та іншими міжнародними структурами замовником вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашогі.



Той критикував місцеву владу, зокрема, за будівництво нових міст замість розвитку вже наявних.

"Гора народила мишу". Скорочення обсягів будівництва

Станом на 2024 рік Саудівська Аравія значно зменшила свої амбіції щодо Неому, стверджує Bloomberg з посиланням на власні поінформовані джерела. Початково планувалося, що до 2030 року в місті мешкатимуть 1,5 мільйона людей.

Тепер цей план зменшили до 300 000 жителів. А 170-кілометровий хмарочос скоротили всього до 2,4 кілометра. Через це підрядники почали скорочувати працівників.



Лінія / Фото Neom

Представники Neom і Державного інвестиційного фонду королівства, основної організації, що володіє проєктом та фінансує його, відмовилися від коментарів, пише видання. Джерела Bloomberg кажуть, що причина скорочення обсягів – в незатвердженому бюджеті проєкту на 2024 рік. Водночас інші частини Неому будуються, зокрема гірськолижний курорт Троджена та туристичний центр Сіндала на острові в Червоному морі.

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Головним успіхом Неому Bloomberg називає розробку проєкту вартістю понад 8 мільярдів доларів із будівництва сонячних і вітрових електростанцій. Вони використовуватимуться для створення так званого зеленого водню.

Королівство сподівається, що зможе стати одним із найбільших у світі виробників такого палива, оскільки планує зменшити свою залежність від продажу нафти.