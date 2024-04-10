Украинцы могут остаться без воды
Тариф на водоснабжение в Украине не пересматривали уже 3 года. Как сообщают в Ассоциации "Укрводоканалэкология", убытки из-за этого достигают миллиарды долларов, ведь водоканалы не способны обеспечивать свои функции согласно нынешним ценам.
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Президент Ассоциации Дмитрий Новицкий отмечает, что сейчас для всех водоканалов есть одна проблема – финансирование. Поэтому плановые работы, замена оборудования, насосов, задвижек или перекладка сетей фактически невозможны.
Сейчас у всех украинских водоканалов есть одна общая проблема – это критическое состояние предприятий и неопределенность с источниками финансирования и поддержки отрасли,
– говорит он.
Именно поэтому в Ассоциации призывают Правительство признать критическое состояние водного сектора Украины и оперативно принять меры для проведения реформ и инвестиций.
Какие прогнозы экспертов
Во время разговора с 24 Каналом эксперт по вопросам ЖКУ Олег Попенко рассказал, что все предложения по изменению тарифов на воду уже есть "на столе" Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Впрочем, вопрос об этом до сих пор дискуссионный.
На сегодня запланировано повышение тарифов на воду, но пока решение еще не приняли. Почему-то государство считает, что поднимать тарифы водоканалов не является необходимым.
Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко для 24 Канала также прокомментировал ситуацию. Он отметил, что если в Украине стоимость на свет вырастет в первую очередь, тогда тарифы на воду будет нужно также поднимать, ведь долги водоканалов перед энергопоставщиками являются едва ли не самыми существенными.
Мой логический вывод: размеры тарифов на воду будут зависеть от тарифов на свет.
Интересно, что с нового года в некоторых водоканалах плата за обслуживание потребителей по индивидуальным договорам выросла.
- Например, в "Львовводоканале" сообщили, что увеличили абонплату за водоснабжение для потребителей, которые живут в здании без узлов коммерческого учета – почти на 38%, до 19,63 гривны. А для тех, в чьих домах есть счетчики, плата выросла на 6% – до 31,15 гривны.
- Что касается водоотведения, то для потребителей без узла коммерческого учета сумма выросла с 28,5 гривны до 39,26 гривны, а для потребителей со счетчиком – с 43,6 гривны до 50,78 гривны.
- Также, местные власти Нововолынска приняли решение о повышении тарифов на воду на заседании исполнительного комитета с 1 января 2024 года. Тариф на централизованное водоснабжение подняли на 77,4% – до 33,97 гривны, а на централизованное водоотведение – на 39,3%, до почти 29 гривен.
- А с 1 февраля 2024 года такое решение приняли в "Бориспольводоканал": услугу по централизованному водоснабжению – до 37,50 гривны за кубометр, услугу по централизованному водоотводу – 26,10 гривны за кубометр.
Баталии с тарифами
- Напоминаем, что летом 2023 года Нацкомиссия уже пыталась осуществить поднятие тарифов на воду. Таким образом, тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля 2023 года должны были вырасти в среднем на 32%. Впрочем, это повышение было отменено, а высшее руководство страны назвало это решение непрофессиональным.
- В начале февраля 2024 года вопрос о тарифах снова начал набирать обороты. На заседание, 6 февраля, НКРЭКУ должны были снова принять решение по тарифам. Однако его перенесли на неопределенный срок.
- Согласно проектам постановлений о введении новых расценок на централизованное водоснабжение и водоотведение для ряда коммунальных предприятий, уже в апреле тарифы на воду должны были бы вырасти в среднем более чем на 12%, а в июле – более чем на 14%.
- Повышение цен планировалось в таких городах: Киев, Днепр, Черкассы, Никополь, Хмельницкий, Винница, Ровно, Бровары, Ужгород, Львов, Тернополь, Луцк, Ивано-Франковск, Черновцы, Дрогобыч.