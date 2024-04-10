Украинцы могут остаться без воды

Тариф на водоснабжение в Украине не пересматривали уже 3 года. Как сообщают в Ассоциации "Укрводоканалэкология", убытки из-за этого достигают миллиарды долларов, ведь водоканалы не способны обеспечивать свои функции согласно нынешним ценам.

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Заметьте! За два года полномасштабного вторжения отрасль водоснабжения и водоотведения понесла убытки на 11 миллиардов долларов по оценкам Всемирного банка. Изношенность основных фондов составляет 33 – 45%. А прогнозы экспертов на 2024 год отмечают, что почти 8 миллионов человек в Украине не будут иметь доступа к централизованному питьевому водоснабжению.

Президент Ассоциации Дмитрий Новицкий отмечает, что сейчас для всех водоканалов есть одна проблема – финансирование. Поэтому плановые работы, замена оборудования, насосов, задвижек или перекладка сетей фактически невозможны.

Сейчас у всех украинских водоканалов есть одна общая проблема – это критическое состояние предприятий и неопределенность с источниками финансирования и поддержки отрасли,

– говорит он.

Именно поэтому в Ассоциации призывают Правительство признать критическое состояние водного сектора Украины и оперативно принять меры для проведения реформ и инвестиций.

Какие прогнозы экспертов

Во время разговора с 24 Каналом эксперт по вопросам ЖКУ Олег Попенко рассказал, что все предложения по изменению тарифов на воду уже есть "на столе" Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Впрочем, вопрос об этом до сих пор дискуссионный.

Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКУ На сегодня запланировано повышение тарифов на воду, но пока решение еще не приняли. Почему-то государство считает, что поднимать тарифы водоканалов не является необходимым.

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко для 24 Канала также прокомментировал ситуацию. Он отметил, что если в Украине стоимость на свет вырастет в первую очередь, тогда тарифы на воду будет нужно также поднимать, ведь долги водоканалов перед энергопоставщиками являются едва ли не самыми существенными.

Владимир Омельченко Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Мой логический вывод: размеры тарифов на воду будут зависеть от тарифов на свет.

Заметьте! В связи с последними атаками врага на энергообъекты Украины, ситуация с энергетикой ухудшилась, ведь убытки еще больше, чем были в прошлом году. Поэтому прогнозируется, что летом электроэнергия для населения может вырасти в цене.

Интересно, что с нового года в некоторых водоканалах плата за обслуживание потребителей по индивидуальным договорам выросла.

Например, в "Львовводоканале" сообщили, что увеличили абонплату за водоснабжение для потребителей, которые живут в здании без узлов коммерческого учета – почти на 38%, до 19,63 гривны. А для тех, в чьих домах есть счетчики, плата выросла на 6% – до 31,15 гривны.

Что касается водоотведения, то для потребителей без узла коммерческого учета сумма выросла с 28,5 гривны до 39,26 гривны, а для потребителей со счетчиком – с 43,6 гривны до 50,78 гривны.

Также, местные власти Нововолынска приняли решение о повышении тарифов на воду на заседании исполнительного комитета с 1 января 2024 года. Тариф на централизованное водоснабжение подняли на 77,4% – до 33,97 гривны, а на централизованное водоотведение – на 39,3%, до почти 29 гривен.

А с 1 февраля 2024 года такое решение приняли в "Бориспольводоканал": услугу по централизованному водоснабжению – до 37,50 гривны за кубометр, услугу по централизованному водоотводу – 26,10 гривны за кубометр.

Баталии с тарифами

Напоминаем, что летом 2023 года Нацкомиссия уже пыталась осуществить поднятие тарифов на воду. Таким образом, тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля 2023 года должны были вырасти в среднем на 32%. Впрочем, это повышение было отменено, а высшее руководство страны назвало это решение непрофессиональным.