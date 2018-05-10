Стало известно, когда Трамп встретится с лидером КНДР
Президент США Дональд Трамп объявил, когда состоится встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Об этом Трамп написал в Facebook.
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Очень ожидаемая встреча Ким Чен Ына со мной пройдет в Сингапуре 12 июня. Мы двое постараемся, чтобы сделать ее особенной для мира во всем мире,
– заявил президент США.
Напомним, ранее сообщалось, что саммит США и КНДР был запланирован на конец мая – начало июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматриваются различные варианты места встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном – в странах Европы, Сингапуре или демилитаризованной зоне на границе между двумя Кореями.
Источник: 24 Канал
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