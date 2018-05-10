Стало известно, когда Трамп встретится с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп объявил, когда состоится встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом Трамп написал в Facebook.

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Очень ожидаемая встреча Ким Чен Ына со мной пройдет в Сингапуре 12 июня. Мы двое постараемся, чтобы сделать ее особенной для мира во всем мире,

– заявил президент США.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что саммит США и КНДР был запланирован на конец мая – начало июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматриваются различные варианты места встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном – в странах Европы, Сингапуре или демилитаризованной зоне на границе между двумя Кореями.