Стало відомо, коли Трамп зустрінеться з лідером КНДР
Президент США Дональд Трамп оголосив, коли відбудеться зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.
Про це Трамп написав у Facebook.
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Дуже очікувана зустріч Кім Чен Ина зі мною пройде у Сінгапурі 12 червня. Ми двоє докладемо зусиль, щоб зробити її особливою для миру у всьому світі,
– заявив президент США.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що саміт США та КНДР був запланований на кінець травня – початок червня. Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядаються різні варіанти місця зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином – в країнах Європи, Сінгапурі або Демілітаризована зона на кордоні між двома Кореями.
Джерело: 24 Канал
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