Стало відомо, коли Трамп зустрінеться з лідером КНДР

Президент США Дональд Трамп оголосив, коли відбудеться зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це Трамп написав у Facebook.

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Дуже очікувана зустріч Кім Чен Ина зі мною пройде у Сінгапурі 12 червня. Ми двоє докладемо зусиль, щоб зробити її особливою для миру у всьому світі,

– заявив президент США.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що саміт США та КНДР був запланований на кінець травня – початок червня. Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядаються різні варіанти місця зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином – в країнах Європи, Сінгапурі або Демілітаризована зона на кордоні між двома Кореями.