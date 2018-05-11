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Трамп признался, какие отношения у него с Ким Чен Ыном

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Трамп назвал отношения с Ким Чен Ыном
Трамп назвал отношения с Ким Чен Ыном "хорошими" / Фото из открытых источников

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что у него "хорошие отношения" с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, а их встреча должна обеспечить будущее и процветание для мира.

Об этом американский президент заявил во время выступления в штате Индиана, сообщает CNN.

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"Я встречаюсь с Ким Чен Ыном, чтобы обеспечить мирное будущее и процветание для всего мира, и отношения у нас хорошие", – сказал лидер США.

В то же время, американский президент рассказал, из-за чего мировые державы начинают ядерные войны.

Вы помните, как все фейковые новости писали о том, что он (Ким Чен Ын, – "24") собирается втянуть нас в ядерную войну? Но знаете, что на самом деле втягивает в ядерную войну и другие войны? Слабость,
– подчеркнул Трамп.

Говоря о предстоящей встрече с главой Северной Кореи он добавил, что должно произойти что-то очень хорошее.

Напомним, 12 июня в Сингапуре Президент США Дональд Трамп официально встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп КНДР Ким Чен Ын Ядерная безопасность
Источник: 24 Канал
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