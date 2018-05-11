Трамп зізнався, які відносини має з Кім Чен Ином
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів, що у нього "добрі стосунки" з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, а їхня зустріч має забезпечити майбутнє і процвітання для світу.
Про це американський очільник заявив під час виступу в штаті Індіана, повідомляє CNN.
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"Я зустрічаюся з Кім Чен Ином, щоб забезпечити мирне майбутнє і процвітання для всього світу, і відносини у нас хороші", – сказав лідер США.
Водночас, американський президент розповів, через що світові держави розпочинають ядерні війни.
Ви пам'ятаєте, як усі фейкові новини писали про те, що він (Кім Чен Ин, – "24") збирається втягти нас в ядерну війну? Але знаєте, що насправді втягує у ядерну війну та інші війни? Слабкість,
– наголосив Трамп.
Говорячи про майбутню зустріч з головою Північної Кореї він додав, що має статися щось дуже гарне.
Нагадаємо, 12 червня у Сінгапурі Президент США Дональд Трамп офіційно зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином.