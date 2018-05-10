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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Трамп назвав єдину нагороду, яку хотів би отримати

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Трамп не вважає, що заслуговує на Нобелівську премію миру
Трамп не вважає, що заслуговує на Нобелівську премію миру / Фото з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів, що всі думають, що він заслуговує на Нобелівську премію миру через його зусилля щодо покращення стосунків з Північною Кореєю, але він хоче іншої нагороди.

Про це Трамп сказав під час зустрічі з репортерами у Білому домі, відповідаючи на питання, чи заслуговує він на Нобелівську премію, передає CNN.

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"Всі так думають, але я би так не сказав", – відповів він, посміхаючись.

Американський президент додав, що зараз він зосереджений на тому, щоб завершити укладання угоди з КНДР (щодо денуклеаризації Корейського півострова).

Премія, яку я хочу, це перемога для світу. Навіть не для нас, я хочу перемоги для всього світу. Тож це єдина премія, якої я хочу,
– наголосив Трамп.

Нагадаємо, наприкінці квітня Президент Південної Кореї Мун Чже Ин заявив, що президент США Дональд Трамп заслуговує на те, аби йому вручили Нобелівську премію миру за зусилля, які він доклав для припинення протистояння з Північною Кореєю з приводу ядерної програми Пхеньяна.

Згодом, Дональда Трампа офіційно висунули на Нобелівську премію миру 18 законодавців-республіканців.

Теги: Новини політики Дональд Трамп КНДР Нагороди Нобелівська премія
Джерело: 24 Канал
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