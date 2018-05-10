Трамп назвал единственную награду, которую хотел бы получить

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что все думают, что он заслуживает Нобелевскую премию мира за его усилия по улучшению отношений с Северной Кореей, но он хочет другой награды.

Об этом Трамп сказал во время встречи с репортерами в Белом доме, отвечая на вопрос, заслуживает ли он Нобелевскую премию, передает CNN.

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"Все так думают, но я бы так не сказал", – ответил он, улыбаясь.

Американский президент добавил, что сейчас он сосредоточен на том, чтобы завершить заключение сделки с КНДР (по денуклеаризации Корейского полуострова).

Премия, которую я хочу, это победа для мира. Даже не для нас, я хочу победы для всего мира. Поэтому это единственная премия, которой я хочу,

– подчеркнул Трамп.

Напомним, в конце апреля Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что президент США Дональд Трамп заслуживает того, чтобы ему вручили Нобелевскую премию мира за усилия, которые он приложил для прекращения противостояния с Северной Кореей по поводу ядерной программы Пхеньяна.

Впоследствии, Дональда Трампа официально выдвинули на Нобелевскую премию мира 18 законодателей-республиканцев.