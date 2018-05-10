22:22
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Трамп назвал единственную награду, которую хотел бы получить

192 Читати новину українською
Трамп не считает, что заслуживает Нобелевскую премию мира
Трамп не считает, что заслуживает Нобелевскую премию мира / Фото из открытых источников

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что все думают, что он заслуживает Нобелевскую премию мира за его усилия по улучшению отношений с Северной Кореей, но он хочет другой награды.

Об этом Трамп сказал во время встречи с репортерами в Белом доме, отвечая на вопрос, заслуживает ли он Нобелевскую премию, передает CNN.

Читайте также: В честь Трампа назовут перекресток в Иерусалиме

"Все так думают, но я бы так не сказал", – ответил он, улыбаясь.

Американский президент добавил, что сейчас он сосредоточен на том, чтобы завершить заключение сделки с КНДР (по денуклеаризации Корейского полуострова).

Премия, которую я хочу, это победа для мира. Даже не для нас, я хочу победы для всего мира. Поэтому это единственная премия, которой я хочу,
– подчеркнул Трамп.

Напомним, в конце апреля Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что президент США Дональд Трамп заслуживает того, чтобы ему вручили Нобелевскую премию мира за усилия, которые он приложил для прекращения противостояния с Северной Кореей по поводу ядерной программы Пхеньяна.

Впоследствии, Дональда Трампа официально выдвинули на Нобелевскую премию мира 18 законодателей-республиканцев.

Теги: Новости политики Дональд Трамп КНДР Награды Нобелевская премия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:01 Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 150
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 305
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
362
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 535
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1361
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук