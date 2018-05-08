В честь Трампа назовут перекресток в Иерусалиме
Перекресток возле посольства США в Иерусалиме назовут в честь американского президента Дональда Трампа. Об этом объявил мэр Иерусалима Нир Баркат.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Перекресток будет называться "Площадь США в честь президента Дональда Трампа". Отметим, что официальное открытие самого посольства США в Иерусалиме планируется на следующей неделе.
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Накануне вблизи будущего посольства уже установили соответствующие дорожные знаки.
"Так Иерусалим отвечает на любовь президенту и гражданам США, которые поддерживают Израиль. Президент Трамп решил признать Иерусалим столицей еврейского народа, поддерживает историческую правду и поступает правильно", – заявил мэр Иерусалима.
Перекресток в Иерусалиме, который назовут в честь Трампа
К слову, Дональда Трампа отсутствует в списке делегации США, которая посетит Иерусалим по случаю открытия американского посольства.