В честь Трампа назовут перекресток в Иерусалиме

Перекресток возле посольства США в Иерусалиме назовут в честь американского президента Дональда Трампа. Об этом объявил мэр Иерусалима Нир Баркат.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Перекресток будет называться "Площадь США в честь президента Дональда Трампа". Отметим, что официальное открытие самого посольства США в Иерусалиме планируется на следующей неделе.

Читайте также: В США будут снимать фильм о жизненном пути Трампа

Накануне вблизи будущего посольства уже установили соответствующие дорожные знаки.

"Так Иерусалим отвечает на любовь президенту и гражданам США, которые поддерживают Израиль. Президент Трамп решил признать Иерусалим столицей еврейского народа, поддерживает историческую правду и поступает правильно", – заявил мэр Иерусалима.

Перекресток в Иерусалиме, который назовут в честь Трампа

К слову, Дональда Трампа отсутствует в списке делегации США, которая посетит Иерусалим по случаю открытия американского посольства.