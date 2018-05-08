На честь Трампа назвуть перехрестя в Єрусалимі

Перехрестя біля посольства США в Єрусалимі назвуть на честь американського президента Дональда Трампа. Про це оголосив мер Єрусалиму Нір Баркат.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Перехрестя називатиметься "Площа США на честь президента Дональда Трампа". Зазначимо, що офіційне відкриття самого посольства США в Єрусалимі планується на наступному тижні.

Читайте також: У США зніматимуть фільм про життєвий шлях Трампа

Напередодні поблизу майбутнього посольства вже встановили відповідні дорожні знаки.

"Так Єрусалим відповідає на любов президенту і громадянам США, які підтримують Ізраїль. Президент Трамп вирішив визнати Єрусалим столицею єврейського народу, підтримує історичну правду і чинить правильно", – заявив мер Єрусалиму.



Перехрестя у Єрусалимі, яке назвуть на честь Трампа

До слова, Дональда Трампа немає у списку делегації США, яка відвідає Єрусалим із нагоди відкриття американського посольства.