21:13
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На честь Трампа назвуть перехрестя в Єрусалимі

146 Читать новость на русском
На честь Трампа назвуть перехрестя в Єрусалимі
На честь Трампа назвуть перехрестя в Єрусалимі / Фото з вільних мереж

Перехрестя біля посольства США в Єрусалимі назвуть на честь американського президента Дональда Трампа. Про це оголосив мер Єрусалиму Нір Баркат.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Перехрестя називатиметься "Площа США на честь президента Дональда Трампа". Зазначимо, що офіційне відкриття самого посольства США в Єрусалимі планується на наступному тижні.

Читайте також: У США зніматимуть фільм про життєвий шлях Трампа

Напередодні поблизу майбутнього посольства вже встановили відповідні дорожні знаки.

"Так Єрусалим відповідає на любов президенту і громадянам США, які підтримують Ізраїль. Президент Трамп вирішив визнати Єрусалим столицею єврейського народу, підтримує історичну правду і чинить правильно", – заявив мер Єрусалиму.

Трамп Єрусалим
Перехрестя у Єрусалимі, яке назвуть на честь Трампа

До слова, Дональда Трампа немає у списку делегації США, яка відвідає Єрусалим із нагоди відкриття американського посольства.

Теги: Новини політики Новини Ізраїля Дональд Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 9 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 232
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 421
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
2089
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1241
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 492
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук