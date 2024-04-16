Олег Гладковский перестал появляться на судебных заседаниях, а по информации НАБУ и САП, вообще выехал за границу.
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16 апреля 2024 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об объявлении в розыск Гладковского.
Он совместно с экс-заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по незаконно увеличенным ценам,
– говорится в сообщении НАБУ.
Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 17 миллионов гривен.
Что предшествовало
19 октября 2019 года ВАКС арестовал Гладковского с альтернативой внесения 10,6 миллионов гривен залога.
21 октября 2019 года за него внесли залог, который в марте 2022 года суд обратил в пользу ВСУ. Тогда же Гладковскому изменили меру пресечения на личное обязательство. После этого, обвиняемый перестал появляться на судебных заседаниях, а по информации НАБУ и САП, вообще выехал за границу.
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