НАБУ и польские правоохранители провели обыски на территории Украины и Польши. Это связано с возможной закупкой вооружения по завышенным ценам в апреле 2022 – феврале 2023 годах.

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Возможно искусственное завышение стоимости

Это стало возможным благодаря сотрудничеству НАБУ и САП с Министерством обороны Украины и Отделом по борьбе с криминальным террором и убийствами Столичного управления полиции Республики Польша в рамках механизма международной правовой помощи.

Правоохранители направили действия на исследование цепи поставок иностранного вооружения и проверки информации о возможном искусственном завышении стоимости вооружения из-за участия компаний-посредников, зарегистрированных за пределами Украины.

Расследование продолжается. Собранную информацию используют для правовой оценки.

Действующее руководство Министерства обороны активно способствует Национальному бюро в расследовании уголовного производства.

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