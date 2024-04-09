НАБУ і польські правоохоронці провели обшуки на території України та Польщі. Це пов'язано із можливою закупівлею озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 – лютому 2023 роках.

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Можливе штучне завищення вартості

Це стало можливим завдяки співпраці НАБУ і САП з Міністерством оборони України та Відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами Столичного управління поліції Республіки Польща в межах механізму міжнародної правової допомоги.

Правоохоронці спрямували дії на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення вартості озброєння через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.

Розслідування триває. Зібрану інформацію використають для правової оцінки.

Чинне керівництво Міністерства оборони активно сприяє Національному бюро у розслідуванні кримінального провадження.

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