НАБУ і польські правоохоронці провели обшуки на території України та Польщі. Це пов'язано із можливою закупівлею озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 – лютому 2023 роках.
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Можливе штучне завищення вартості
Це стало можливим завдяки співпраці НАБУ і САП з Міністерством оборони України та Відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами Столичного управління поліції Республіки Польща в межах механізму міжнародної правової допомоги.
Правоохоронці спрямували дії на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення вартості озброєння через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України.
Розслідування триває. Зібрану інформацію використають для правової оцінки.
Чинне керівництво Міністерства оборони активно сприяє Національному бюро у розслідуванні кримінального провадження.
Замість бронежилетів для ЗСУ купили нерухомість та авто
- У Фінляндії затримали трьох осіб, які могли привласнити майже 6 мільйонів євро під час закупівель амуніції для українських захисників. Інцидент стався у понеділок, 11 березня.
- За інформацією НАБУ, трьох осіб підозрюють у відмиванні коштів Міноборони України під час закупівлі бронежилетів на суму у 5,7 мільйона євро. Їх затримали завдяки спільній роботі НАБУ, САП та Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндської Республіки.
- Детективи НАБУ розпочали власне кримінальне провадження за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів.