У Фінляндії затримали трьох осіб, які могли привласнити майже 6 мільйонів євро під час закупівель амуніції для українських захисників. Інцидент стався у понеділок, 11 березня.

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Що відомо про схему

Серед затриманих виявився один громадянин Фінляндії. Його нерухомість вже заарештували.

За даними НАБУ, трьох осіб підозрюють у відмиванні коштів Міноборони України під час закупівлі бронежилетів на суму у 5,7 мільйона євро. Їх затримали завдяки спільній роботі НАБУ, САП та Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндської Республіки.

Серед затриманих – представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів. Частину цих коштів затримані витратили на придбання елітних автівок та об’єкту нерухомості,

– заявили у НАБУ.

Детективи НАБУ розпочали власне кримінальне провадження за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів. Вони використають у цій справі зібрані докази. Вживаються заходи для відшкодування збитків.

Кадри з місця подій у Фінляндії / Фото НАБУ

На закупівлях армійських ліжок теж вкрали гроші Міноборони