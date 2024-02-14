Наразі триває вилучення первинних документів складського обліку військових частин для встановлення обсягів постачання. Мовиться також про одержувачів послуги.

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Розслідування НАБУ триває

Як повідомили у НАБУ, застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів.

Яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових – за цінами в рази нижче ринкових. Аби підтвердити факти зловживань, детективи НАБУ вилучають та опрацьовують великий масив первинних документів,

– мовиться у повідомленні.

Повідомляється, що таким чином недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії під час повномасштабної війни Росії проти нашої держави.

Триває перевірка первинних документів / Фото НАБУ

Крім того, наразі призначено низку експертиз. Водночас триває збір додаткових матеріалів.

НАБУ сформувало рекомендації для Міноборони

Аби уникнути зловживання під час закупівлі харчів для Збройних Сил України, НАБУ створило відповідні рекомендації, а також передало їх на розгляд до Міноборони.

Вони, зокрема, передбачають посилення контролю за якістю послуг із забезпечення харчуванням, а також внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють процедуру забезпечення харчування особового складу ЗСУ,

– зауважили в НАБУ.

До Міноборони передали рекомендації / Фото НАБУ

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