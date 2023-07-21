Відомо, що державі було завдано майже 12 мільйонів гривень збитків. Дії посадовців призвели до зниження бойової готовності ЗСУ.

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НАБУ завершило розслідування щодо Міноборони

Так, 20 липня НАБУ, ДБР і САП завершили розслідування за підозрою ексзаступника міністра та екскерівника одного із департаментів Міністерства оборони України у зловживаннях при закупівлі харчування для ЗСУ.

Відомо, що у 2020 році Міноборони провело тендери на закупівлі послуг з організації харчування для ЗСУ на 2021 рік. Колишній заступник міністра надав вказівку керівнику департаменту укласти додаткові угоди з постачальниками послуг.

Згідно із ними, з основних договорів виключено зобов’язання постачальників безоплатно здійснювати оновлення недоторканних продовольчих запасів ЗСУ, а також покладено на ЗСУ невластиві функції з перерозподілу вилучених продуктів харчування в процесі освіження, витрачаючи додаткові бюджетні кошти і залучаючи особовий склад і техніку.

У підсумку Україні було завдано майже 12 мільйонів гривень збитків. Крім того, дії посадовців призвели до зниження бойової готовності й обороноздатності ЗСУ та створили потенційну загрозу основам національної безпеки в особливий період. У квітні цього року слідча група повідомила їм про підозру.

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