Известно, что государству было нанесено почти 12 миллионов гривен убытков. Действия чиновников привели к снижению боевой готовности ВСУ.
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НАБУ завершило расследование в отношении Минобороны
Так, 20 июля НАБУ, ГБР и САП завершили расследование по подозрению экс-замминистра и экс-руководителя одного из департаментов Министерства обороны Украины в злоупотреблениях при закупке питания для ВСУ.
Известно, что в 2020 году Минобороны провело тендеры на закупки услуг по организации питания для ВСУ на 2021 год. Бывший замминистра дал указание руководителю департамента заключить дополнительные соглашения с поставщиками услуг.
Согласно им, из основных договоров исключены обязательства поставщиков безвозмездно осуществлять обновление неприкосновенных продовольственных запасов ВСУ, а также возложены на ВСУ несвойственные функции по перераспределению изъятых продуктов питания в процессе освежения, расходуя дополнительные бюджетные средства и привлекая личный состав и технику.
В итоге Украине было нанесено почти 12 миллионов гривен убытков. Кроме того, действия чиновников привели к снижению боевой готовности и обороноспособности ВСУ и создали потенциальную угрозу основам национальной безопасности в особый период. В апреле этого года следственная группа сообщила им о подозрении.
Скандал с Минобороны: что известно
- Напомним, что в январе появилась копия соглашения, заключенного Минобороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей.
- Оказалось, цены на наиболее ходовые продукты, закупаемые Минобороны, якобы завышены в 2 – 3 раза. Потому в Минобороны заявили о служебной проверке.
- Заместитель Резникова Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Он отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.