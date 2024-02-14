Сейчас продолжается изъятие первичных документов складского учета воинских частей для установления объемов поставок. Говорится также о получателях услуги.

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Расследование НАБУ продолжается

Как сообщили в НАБУ, применение имеющейся системы закупок позволяет поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые группы продуктов.

Яйца продают втридорога, а лосось или голубику, которые не увидишь в рационе военных – по ценам, в разы ниже рыночных. Чтобы подтвердить факты злоупотреблений, детективы НАБУ изымают и обрабатывают большой массив первичных документов,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что таким образом недобросовестные поставщики получают сверхприбыли и фактически наживаются на армии во время полномасштабной войны России против нашего государства.

Продолжается проверка первичных документов / Фото НАБУ

Кроме того, пока назначен ряд экспертиз. В то же время продолжается сбор дополнительных материалов.

НАБУ сформировало рекомендации для Минобороны

Чтобы избежать злоупотребления при закупке продовольствия для Вооруженных Сил Украины, НАБУ создало соответствующие рекомендации, а также передало их на рассмотрение в Минобороны.

Они, в частности, предусматривают усиление контроля за качеством услуг по обеспечению питанием, а также внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие процедуру обеспечения питания личного состава ВСУ,

– отметили в НАБУ.

В Минобороны передали рекомендации / Фото НАБУ

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