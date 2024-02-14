Сейчас продолжается изъятие первичных документов складского учета воинских частей для установления объемов поставок. Говорится также о получателях услуги.
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Расследование НАБУ продолжается
Как сообщили в НАБУ, применение имеющейся системы закупок позволяет поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые группы продуктов.
Яйца продают втридорога, а лосось или голубику, которые не увидишь в рационе военных – по ценам, в разы ниже рыночных. Чтобы подтвердить факты злоупотреблений, детективы НАБУ изымают и обрабатывают большой массив первичных документов,
– говорится в сообщении.
Сообщается, что таким образом недобросовестные поставщики получают сверхприбыли и фактически наживаются на армии во время полномасштабной войны России против нашего государства.
Продолжается проверка первичных документов / Фото НАБУ
Кроме того, пока назначен ряд экспертиз. В то же время продолжается сбор дополнительных материалов.
НАБУ сформировало рекомендации для Минобороны
Чтобы избежать злоупотребления при закупке продовольствия для Вооруженных Сил Украины, НАБУ создало соответствующие рекомендации, а также передало их на рассмотрение в Минобороны.
Они, в частности, предусматривают усиление контроля за качеством услуг по обеспечению питанием, а также внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие процедуру обеспечения питания личного состава ВСУ,
– отметили в НАБУ.
В Минобороны передали рекомендации / Фото НАБУ
Что известно о скандале с Минобороны: основное
- Еще в январе 2023 года появилась копия соглашения, которое заключило Минобороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей. Оказалось, цены на наиболее ходовые продукты, которые закупает Минобороны, якобы завышены в 2 – 3 раза. Поэтому в Минобороны заявили о служебной проверке.
- Позже заместитель Резникова Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Он отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. Впоследствии уволенный Шаповалов получил подозрение от ГБР.
- В июле 2023 года НАБУ, ГБР и САП завершили расследование по подозрению экс-заместителя министра и экс-руководителя одного из департаментов Министерства обороны Украины в злоупотреблениях при закупке питания для ВСУ. Также НАБУ задержало предпринимателей, которые продавали военным яйца по 17 гривен.