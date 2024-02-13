Суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід Сергію Тищенку 13 лютого. Бізнесмена звинувачують у діяльності у злочинній організації, яка заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 мільйонів гривень.

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Який запобіжний захід обрав суд

У Спеціальній антикорупційній прокуратурі повідомили, що суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором. Бізнесмену Сергію Тищенку призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,360 мільйонів гривень застави.

Клопотання задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Сергія Тищенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 11 квітня 2024 року включно. Взяти підозрюваного під варту в залі суду,

– оголосила суддя.

Прокурор САП Олександра Снєгірьов розповів, що, за версією слідства, група компаній "СЕПЕК" Сергія Курченка здійснювала ввезення в Україну нафтопродуктів за схемою обірваного транзиту.

Мовиться, що юридично паливо ввозилося за межі України, але реалізовувалося тут. Нафтопродукти зберігалися на Одеському НПЗ, в цистернах в Одесі, Херсонській нафтоперевалці й на нафтобазі в Василькові Київської області.

У чому суть справи

За інформацією правоохоронців, Тищенко вступив у змову з Пашинським та іншими особами задля привласнення нафтопродуктів Курченка. За первинним планом продаж речових доказів можна було здійснити у випадку псування продуктів.

У реєстрі обирається торгівельне підприємство, яке і здійснює продаж цих речдоків. Після продажу кошти перераховуються на депозит банку органу досудового розслідування. Цей порядок хотіли змінити, аби передати ці нафтопродукти не торгівельним підприємствам, а державним компаніям. Втім, зробити цього не вийшло.

Відомо, що проєкт було подано на підпис ще тоді чинному прем'єр-міністру Арсенію Яценюку, але той його не ухвалив. Однак Тищенко та Пашинський продовжили діяльність щодо заволодіння цими нафтопродуктами і реалізували цю схему.

Вони обрали державне підприємство "Укртранснафтопродукт" як зберігача цих речдоків, а передачу нафтопродуктів мав забезпечити саме Пашинський.

На допиті Віталій Сакал, який тоді очолював Головне слідче управління МВС, розповідав, що на зустрічі з Пашинським йому було представлено Тищенка як представника вищезгаданого підприємства, в яке передадуть на зберігання ці нафтопродукти.

Пізніше справу щодо цих нафтопродуктів передали для розслідування слідчому управлінню Національної поліції в Одеській області. Після чого за клопотанням органу судом дозволено передачу цього палива ДП "Укртранснафтопродукт".

Тоді керівник ДП Володимир Гаврилов подав листа до МВС щодо передачі цих нафтопродуктів йому для реалізації, що нібито визначено було Міністерством енергетики. Втім, такого розпорядження насправді не було.

Раніше Пашинському оголосили підозру

Підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру оголосили за незаконне привласнення нафтопродуктів і завдання збитків державі на майже 1 мільярд гривень.

Як зазначили правоохоронці, завдяки спеціалістам Державної аудиторської служби України встановлено, що внаслідок цих оборудок, які були здійснені у 2014 – 2017 роках, державному бюджету було завдано збитків на майже 1 мільярд гривень.