Сума застави складає 50 мільйонів гривень. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Суд взяв під варту Олександра Лієва

Взяти під варту до 8 квітня Олександра Лієва постановила Апеляційна палата ВАКС. Також у нього є право внести заставу в розмірі 50 мільйонів гривень.

Самого ж Лієва підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.

У Офісі Генерального прокурора підтвердили, що суд задовольнив апеляцію прокурорів та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 50 мільйонів гривень експосадовцю Міноборони.

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