Ексочільник департаменту Міністерства оборони Лієв запросив долучитися до "експерименту" усіх представників медіа.
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Лієв йде на поліграф, аби "пролити світло"
Так, на своїй сторінці у фейсбуці чиновник повідомив про те, що у понеділок, 5 лютого, пройде публічний поліграф. Про місце проведення він пообіцяв сказати пізніше після акредитації представників ЗМІ.
Я вирішив пройти "Поліграф". Публічно. Я звернувся до Всеукраїнської асоціації поліграфологів, вони розглянули моє звернення і підтвердили готовність щодо проведення психофізіологічного дослідження їхніми фахівцями",
– йдеться у заяві Лієва.
Експосадовець Міноборони запевнив, що дасть відповіді на всі запитання, які "лежать у фабулі підозри, врученої йому 27 січня".
Питання, на які планує відповісти експосадовець Міноборони / Фото Facebook Лієва
Розкрадання коштів Міноборони: що відомо про гучну справу
- 27 січня СБУ провела обшуки посадовців Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу". П'ятьом фігурантам повідомили про підозру у розкраданні коштів Міноборони.
- Слідство встановило, що у жовтні 2022 року підозрювані справи уклали з Міністерством оборони контракт на постачання 100 тисяч мінометних снарядів іноземного виробництва.
- Боєприпаси так і не поставили, однак Міноборони переказало постачальнику – компанії "Львівський арсенал" — 97 відсотків суми, передбаченої угодою. Також частину суму вивели на рахунки іноземної структури.
- Відомо, що одного із фігурантів справи – Олександра Лієва – затримали під час спроби втекти за кордон.
- 29 січня Вищий антикорупційний суд України не зміг обрати йому запобіжний захід. Прокурори просили про тримання під вартою із заставою у 286 мільйонів гривень.