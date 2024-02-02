Ексочільник департаменту Міністерства оборони Лієв запросив долучитися до "експерименту" усіх представників медіа.

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Лієв йде на поліграф, аби "пролити світло"

Так, на своїй сторінці у фейсбуці чиновник повідомив про те, що у понеділок, 5 лютого, пройде публічний поліграф. Про місце проведення він пообіцяв сказати пізніше після акредитації представників ЗМІ.

Я вирішив пройти "Поліграф". Публічно. Я звернувся до Всеукраїнської асоціації поліграфологів, вони розглянули моє звернення і підтвердили готовність щодо проведення психофізіологічного дослідження їхніми фахівцями",

– йдеться у заяві Лієва.

Експосадовець Міноборони запевнив, що дасть відповіді на всі запитання, які "лежать у фабулі підозри, врученої йому 27 січня".

Питання, на які планує відповісти експосадовець Міноборони / Фото Facebook Лієва

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