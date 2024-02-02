Экс-глава департамента Министерства обороны Лиев пригласил присоединиться к "эксперименту" всех представителей медиа.

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Лиев идет на полиграф, чтобы "пролить свет"

Так, на своей странице в фейсбуке чиновник сообщил о том, что в понедельник, 5 февраля, пройдет публичный полиграф. О месте проведения он пообещал сказать позже, после аккредитации представителей СМИ.

Я решил пройти "Полиграф". Публично. Я обратился к Всеукраинской ассоциации полиграфологов, они рассмотрели мое обращение и подтвердили готовность по проведению психофизиологического исследования их специалистами,

– говорится в заявлении Лиева.

Экс-чиновник Минобороны заверил, что даст ответы на все вопросы, которые "лежат в фабуле подозрения, врученной ему 27 января".

Вопросы, на которые планирует ответить экс-чиновник Минобороны / Фото Facebook Лиева

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