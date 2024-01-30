Как отметил корреспондент Суспильного, Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство прокурора. Он не избрал бывшему руководителю Департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны Александру Лиеву меру пресечения.
Читайте также Проводим незапланированные проверки ТЦК много нарушений Умеров
В чем подозревают Лиева
Так что, Александра Лиева подозревают в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на закупку боеприпасов для Вооруженных Сил Украины. В суде прокуроры просили о назначении ему содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 286 миллионов гривен.
Адвокаты Лиева, ссылаясь на Уголовно-процессуальный кодекс, возражали против участия старшего следователя. Они заявили, что он якобы не участник дела. Правда, судья Ярослав Шкодин соответствующий запрос отклонил. Он разрешил следователю участвовать в разбирательстве.
Также сторона защиты просила суд предоставить возможность согласовать позицию с Лиевым. Она ссылалась на нехватку времени на это. После этого подозреваемого пересадили в зал из камеры пребывания.
Что известно о деле
- Да СБУ и Министерство обороны накануне разоблачили чиновников оборонного ведомства и руководство "Львовского арсенала" в хищении 1,5 миллиарда гривен. Соответствующие средства должны были идти на покупку снарядов для наших военных.
- Как отметили в СБУ, после заключения контракта и перечисления средств, часть суммы была выведена на счета иностранной структуры. ВСУ в это время не получили ни одного снаряда.
- Позже правоохранители объявили подозрение по статье о растрате имущества пяти фигурантам дела. Если их вину докажут в судебном порядке, то им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.