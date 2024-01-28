Так, глава оборонного ведомства опубликовал в своем фейсбуке публикацию. В ней он рассказал о результатах очищения системы.

Читайте также Воины на "Брэдли" уничтожают российский танк: Умеров на "Рамштайне" показал мощное видео

В Минобороны занимаются очисткой системы

Итак, начал Рустем Умеров с того, что в бюджет удалось вернуть 1,5 миллиарда гривен. Эти средства фигурируют в коррупционной схеме приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ.

Также еще на 1,5 миллиарда гривен оборонное ведомство выиграло суд по делу против ООО "Львовский арсенал". Оно связано с неснабжением мин, за которые произвели оплату.

Известно, что подозрения уже вручили как прежним, так и нынешним должностным лицам Министерства обороны и их сообщникам. По версии следствия, они завладели почти 1,5 миллиарда гривен ведомства для закупки минометных выстрелов для наших военных.

В то же время команда Министерства обороны в дальнейшем проводит незапланированные проверки на складах с продуктами в воинских частях. Удалось выявить непоставку продовольствия более чем на 50 миллионов гривен. По словам министра, фиксируют нарушения, по каждому случаю разбираются по отдельности. Рустем Умеров отметил, что некоторым воинским частям сменили поставщика.

Проводим незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах. Фиксируем множество нарушений. Команда Минобороны работает над тем, чтобы системно исправить все недостатки,

– подчеркнул Умеров.

Он также выразил благодарность СБУ, ДБР и ГПУ за слаженную кооперацию и профессиональную работу. Рустем Умеров отметил, что продолжают дальше, и что еще будут новости.

О международной поддержке

"Раммштайн". Провели первое в 2024 году онлайн-заседание. Более 50 стран. Поддержка Украины продолжается", – добавил министр.

Он также указал на совместное производство в Украине. По его словам, наше государство и Бельгия подписали шесть документов о сотрудничестве в оборонной промышленности.

Также провели встречу с министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышином с делегацией бельгийской Минобороны и представителями оборонных компаний во главе с Национальным директором по вооружениям и материальным ресурсам Вооруженных сил Бельгии Фредериком Гютинком.

Подводя итоги, Умеров обратил внимание на общий форум по локализации производства со странами Балтии. Он предложил министру иностранных дел Литвы Габриелюсу Ландсбергису во время его визита провести такой форум в ближайшее время.

Есть большой потенциал со странами Балтии по расширению производства дронов и боеприпасов к ним,

– отметил министр.

Что касается коалиции дронов, то к ней добавились две страны. Умеров отметил, что Швеция и Великобритания заявили о готовности присоединиться к коалиции и совместно усилить наше государство большым количеством БПЛА.

Напоследок обратил внимание на IT-коалицию. Он отметил, что присоединился новый участник – Нидерланды. Рустем Умеров выразил благодарность Нидерландам за весомый вклад в коалицию. Речь идет о 10 миллионах евро. Министр обороны подчеркнул, что "работаем дальше".