Сумма залога составляет 50 миллионов гривен. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
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Суд взял под стражу Александра Лиева
Взять под стражу до 8 апреля Александра Лиева постановила Апелляционная палата ВАКС. Также у него есть право внести залог в размере 50 миллионов гривен.
Самого же Лиева подозревают в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов для ВСУ.
В Офисе Генерального прокурора подтвердили, что суд удовлетворил апелляцию прокуроров и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 50 миллионов гривен экс-чиновнику Минобороны.
Дело о хищении средств на закупке снарядов для ВСУ: что известно
- СБУ при содействии Министерства обороны разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов для ВСУ.
- Согласно данным следствия, в августе 2022 года должностные лица Минобороны заключили контракт на закупку оптовой партии артиллерийских снарядов с поставщиком вооружений – украинской компанией.
- В Генеральном Офисе прокурора отметили, что Минобороны перечислило на счета предприятия всю сумму, предусмотренную документом.
- Так, после получения средств менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину.
- Однако в Украину артснаряды иностранная фирма не отправила, а полученные средства вывела в тень.
- Известно, что одного из подозреваемых, а именно экс-главы департамента Минобороны Александра Лиева, задержали при попытке выехать за границу.