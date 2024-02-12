Сумма залога составляет 50 миллионов гривен. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Суд взял под стражу Александра Лиева

Взять под стражу до 8 апреля Александра Лиева постановила Апелляционная палата ВАКС. Также у него есть право внести залог в размере 50 миллионов гривен.

Самого же Лиева подозревают в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов для ВСУ.

В Офисе Генерального прокурора подтвердили, что суд удовлетворил апелляцию прокуроров и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 50 миллионов гривен экс-чиновнику Минобороны.

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