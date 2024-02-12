Так, підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру оголосили за незаконне привласнення нафтопродуктів і нанесення державі майже 1 мільярд гривень збитків. Про це о 14:36 повідомили в Службі безпеки України.

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Пашинському оголосили підозру

Відомо, що НАБУ, САП та СБУ за матеріалами Держаудитслужби оголосили підозру колишньому народному депутату, його бізнес-партнеру та 4 їхнім спільникам.

У СБУ повідомили, що вони підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів. Вони повинні були піти на потреби української армії.

НАБУ, САП та СБУ оголосили підозру колишньому нардепу / Фото СБУ

Як зазначили правоохоронці, завдяки спеціалістам Державної аудиторської служби України встановлено, що внаслідок цих оборудок, які були здійснені у 2014 – 2017 роках, державному бюджету було завдано збитків на майже 1 мільярд гривень.

В чому суть справи проти Пашинського

Правоохоронці повідомили, що у 2014 році держава конфіскувала майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів у структур Сергія Курченка – олігарха часів Януковича, який утік з України до Росії. Як встановило слідство, за допомогою політичного лобі колишнього народного депутата ці нафтопродукти передали для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити держбюджет. На той час це держпідприємство очолювали керівники, які були підконтрольні бізнес-партнеру ексдепутата.

Відповідно до даних СБУ, за вказівкою фігурантів справи посадовці цього держпідприємства сприяли продажу майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів за заниженими цінами групі компаній, власником якої був бізнес-партнер ексдепутата.

Потім, як зазначили правоохоронці, ці нафтопродукти реалізовувались на заправках цієї групи компаній та в інших мережевих АЗС, а отриманий дохід концентрувався у бенефіціарів схеми.

Щоб створити видимість, що арештовані нафтопродукти були передані для потреб Міністерства оборони, держпідприємство здійснило відповідні поставки на комерційній основі, за які Міноборони розрахувалося у повному обсязі.

Але МОУ отримало всього 1,6 відсотка із так званих "нафтопродуктів Курченка". Все решта – це були нафтопродукти закуплені у тієї ж групи компаній, яка, у свою чергу, закуповувала їх у Росії та Білорусі. У цей же час фігуранти реалізували таку ж номенклатуру товару на свою групу компаній за ціною вдвічі дешевше, ніж на Збройні Сили,

– йдеться в повідомленні.

Так, колишній нардеп забезпечував політичне прикриття цих оборудок, використовуючи свій вплив та адмінресурс.

У 2020 році суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію на користь держави вищезгаданих нафтопродуктів та грошових коштів, отриманих від їх реалізації. Проте, як з'ясувало слідство, весь обсяг нафтопродуктів та всі виручені від їх реалізації кошти на той час вже були привласнені учасниками злочинної організації, а державний бюджет отримав збитки у розмірі щонайменше 967 мільйонів гривень.

Наразі відомо, що досудове розслідування триває, а зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Що відомо про обшуки вдома у ексдепутата

Правоохоронці не повідомляють імен фігурантів справи, однак з огляду на фото, які оприлюднили в СБУ, йдеться саме про Пашинського. Крім того, раніше сьогодні він повідомляв про обшуки у нього вдома у справі щодо передачі "палива Курченка" державі у 2015 році. При цьому, сам колишній депутат повідомлення про вручення підозри називав "фейком".

Сьогодні зранку СБУ та НАБУ завітали з обшуком до мого помешкання. Справа щодо передачі "палива Курченка", а насправді палива кремлівської "Роснефті", державі – за часів мародерства Януковича цей олігарх наживися активами на сотні мільйонів доларів, в тому числі майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які у 2014 році вдалося передати державним нафтовим операторам,

– зазначив він.

За словами екснарлепа, у 2015 році він звернувся до президента з проханням покрити дефіцит палива ЗСУ паливом "Роснефті", "що дуже сильно тоді розізлило спонсорів Януковича та їх російських кураторів".

"Через свою агентуру росіяни тоді, 10 років тому, домоглися відкриття кримінального провадження №32014100070000038 від 08. 05. 2014. Саме на підставі цього 10-річного провадження в мене і проводяться обшуки", – наголосив Пашинський.

СБУ повідомила про підозру Бастрикіну

Служба безпеки України повідомила про підозру голові слідчого комітету Росії Олександру Бастрикіну. Він сприяє масовим репресіям на тимчасово окупованих територіях України.

Відомо, що правоохоронці зібрали доказову базу на очільника слідчого комітету Росії. Зокрема, вони задокументували діяльність Бастрикіна щодо запровадження окупаційного режиму у тимчасово захоплених районах Півдня та Сходу України.

В СБУ наголосили, що Бастрикін публічно виправдовує збройну агресію Росії та захоплення частини східних та південних областей України, про що він неодноразово заявляв під час своїх виступів на російських телеканалах.