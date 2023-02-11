СБУ зібрала масштабну доказову базу на очільника слідчого комітету Росії. Зокрема, правоохоронці задокументували діяльність Бастрикіна щодо запровадження окупаційного режиму у тимчасово захоплених районах Півдня та Сходу України.

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Бастрикін причетний до придушення руху опору

Голова ворожого слідчого комітету виконує завдання вищого військово-політичного керівництва Росії щодо придушення руху опору в Україні.

Крім того, Бастрикін публічно виправдовує збройну агресію Росії та захоплення частини східних та південних областей України. Про це він неодноразово заявляв під час своїх виступів на російських телеканалах,

– наголосили в СБУ.

Бастрикіну оголосили підозру / Фото СБУ

В Офісі генпрокурора зазначили, що за даними слідства, з 2014 року по теперішній час Бастрикін створював на окупованих територіях України, зокрема в Криму, Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях органи кримінального судочинства. Йдеться про так звані регіональні підрозділи слідчого комітету Росії.

Результатом роботи цих окупаційних каральних органів стало порушення більш ніж 2 000 кримінальних справ стосовно громадян України,

– додали в Офісі генпрокурора.

У поле зору ворога, перш за все, потрапляли представники військового та політичного керівництва нашої держави, силових структур, військовослужбовці взяті в полон, а також українці, які заперечували входження окупованих територій до складу Росії.

Зверніть увагу! Очільнику російського слідчого комітету Бастрикіну повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії, глорифікації її учасників.