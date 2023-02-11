СБУ собрала масштабную доказательную базу на руководителя следственного комитета России. В частности, задокументировали деятельность Бастрыкина по введению оккупационного режима во временно захваченных районах Юга и Востока Украины.

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Бастрыкин причастен к подавлению движения сопротивления

Глава вражеского следственного комитета выполняет задачи высшего военно-политического руководства России по подавлению движения сопротивления в Украине.

Кроме того, Бастрыкин публично оправдывает вооруженную агрессию России и захват части восточных и южных областей Украины. Об этом он неоднократно заявлял во время своих выступлений на российских телеканалах,

– отметили в СБУ.

Бастрыкину объявили подозрение / Фото СБУ

В Офисе генпрокурора отметили, что по данным следствия, с 2014 года по настоящее время Бастрыкин создавал на оккупированных территориях Украины, в частности, в Крыму, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях органы уголовного судопроизводства. Речь идет о так называемых региональных подразделениях следственного комитета России.

Результатом работы этих оккупационных карательных органов стало возбуждение более 2 000 уголовных дел в отношении граждан Украины,

– добавили в Офисе генпрокурора.

В поле зрения врага, прежде всего, попадали представители военного и политического руководства нашего государства, силовых структур, военнослужащие взяты в плен, а также украинцы, отрицавшие вхождение оккупированных территорий в состав России.

Обратите внимание! Руководителю российского следственного комитета Бастрыкину сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии России, глорифификации ее участников.