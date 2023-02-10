Находясь на территории России, Монтян активно участвует в информационно-психологических спецоперациях вражеских спецслужб. В частности регулярно выступает на российских телеканалах и призывает поддерживать оккупантов.

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Что нужно знать о пропагандистке Монтян

Татьяна Монтян массированно распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные ютуб и телеграмм-канал, насчитывающие почти полмиллиона подписчиков.

По данным следствия, Монтян уехала в Россию еще в 2021 году. С этого времени она постоянно посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима.

Подозреваемая с марта 2022 года на пропагандистских каналах систематически публично высказывается по поводу общественно-политической ситуации в Украине. Идеологически обосновывая существование самопровозглашенных республик, она оправдывает военную агрессию России. Публично призывает к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, изменению границ территории и государственной границы Украины,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Татьяне Монтян объявили подозрение / Инфографика СБУ

Пропагандистке объявили о подозрении по 4 статьям

На основании собранных доказательств СБУ сообщила Монтян о подозрении сразу по четырем статьям Уголовного кодекса.

В частности: