Перебуваючи на території Росії, Монтян бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях ворожих спецслужб. Зокрема, регулярно виступає на російських телеканалах та закликає підтримувати окупантів.

Дізнайтеся більше На засіданні ООН виступила одіозна Тетяна Монтян: "відбілювала" окупантів і звинувачувала Київ

Що треба знати про пропагандистку Монтян

Тетяна Монтян масовано поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні ютуб і телеграм-канали, які нараховують майже півмільйона підписників.

За даними слідства, Монтян виїхала до Росії ще у 2021 році. Відтоді вона постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів на користь кремлівського режиму.

Підозрювана з березня 2022 року на пропагандистських каналах систематично публічно висловлюється щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених республік, вона виправдовує військову агресію Росії. Публічно закликає до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

Тетяні Монтян оголосили підозру / Інфографіка СБУ

Пропагандистці оголосили про підозру за 4 статтями

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила Монтян про підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу.

Зокрема: