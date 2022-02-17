Монтян не стримувала емоцій та не підбирала слів. Представники західних країн, які брали участь у засіданні, дізнались багато нового про свою участь у російсько-українській кризі.

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Монтян звинуватила київську владу у "невиконанні мінських домовленостей"

Виступала Монтян російською мовою та у режимі відеозв'язку. Традиційно, як і представники Москви, вона звинуватила Київ у невиконанні мінських домовленостей. Мовляв, проросійська юристка спробувала переконати учасників зустрічі, цього Україна робити і не думала.

Численну кількість разів Монтян повторила "держпереворот" та "Майдан". Звісно, не оминула нагоди поскаржитись вона на те, що Київ не хоче розмовляти з "квазіреспубліками".

Вони (українська влада – 24 канал) не хочуть говорити з суспільством навіть всередині України. Люди, які не збираються в Європу, НАТО, не підтримують "держперевороту", хочуть жити в мирі з Росією та усіма іншими країнами, вони не те, щоб не представлені в українській політиці, вони переслідуються,

– сказала Монтян.

Вона запевнила, що у неї є клієнт, якого звинуватили у держзраді після того, як він начебто просто написав, що є проти війни на Донбасі. А сама Монтян, як вона вважає, "незаслужено" потрапила в "Миротворець", бо просто поїхала "на зустріч з одним з командирів бойовиків".

Зверніть увагу! Монтян вирішила заявити Радбезу ООН, що Україна – "не самостійна країна" а, мовляв, "колективно управляється Заходом". Ба більше, юристка звинуватила Захід, у тому, що він хоче зіштовхнути лобами Україну та Росію та "втягнути останню у війну".

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