Державний секретар США зазначив, що це може бути насильницька подія в Україні, або ж якесь звинувачення проти уряду. Про це він повідомив під час засідання Ради безпеки ООН 17 лютого.

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Глава Держдепу вказав: "Ми поки достоменно не знаємо, що це може бути. Це може бути сфабрикований терористичний акт, можуть бути відкриття братських могил, можуть бути напади на цивільне населення, або може бути фейковий чи справжній напад з використанням хімічної зброї".

У російських медіа вже почалися звинувачення, щоб закласти підвалини для виправдання потенційної війни. Російський уряд може заявити, що вони захищають російськомовне населення і почати напад. Російські ракети та бомби можуть почати літати над Україною,

– продовжив Ентоні Блінкен.

"Кібератаки також призведуть до порушення роботи українських установ. Після того російські танки та військові зможуть вразити по ключових елементах інфраструктури, які вже були визначені. Вони можуть напасти на Київ, де живе майже 3 мільйони осіб", – зауважив держсекретар.

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