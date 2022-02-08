Про це заявив у телеефірі 7 лютого міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, ознак загрози повномасштабного наступу росіян просто зараз – немає.

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Скільки військових Росія тримає біля кордонів України

За оцінкою глави Міноборони Олексія Резнікова, на території Росії, Білорусі, а також і на окупованих українських землях Донбасу й Криму зараз перебувають 119 тисяч російських військових. Тут мовиться про наземний компонент.

А разом із повітряним та морським ця цифра становить 140 тисяч.

До слова: Володимир Путін цього ж дня мав розмову з Еммануелем Макроном. На спільній пресконференції президент Франції закинув президентові Росії, що він зібрав багато військ біля України. На що глава Кремля цинічно відповів: мовляв, тут нічого такого нема, он, Україна теж війська зібрала – аж "100 – 125 тисяч".



Тільки Путін "забув" додати, що ці війська потрібні якраз для оборони України від російської агресії.

Ударних груп для повномасштабного наступу Росія не сформувала

Станом на сьогодні, 7 лютого 2022 року, в угрупуваннях російських військ на кордонах з Україною немає ударних груп для повномасштабного наступу. У цьому запевнив український міністр оборони.

Щоб напасти, російські збройні сили мають сформувати так зване ударне угрупування. Воно має декілька ознак із військової точки зору. Так от: поки що оті 119 тисяч та всі решта не сформували ударних угрупувань у якомусь із місць, щоб здійснити напад на Україну,

– заявив Олексій Резніков.

Та водночас і не виключив, що Росія може вдатись до таких кроків згодом. Адже сформувати ударне угруповання можна за місяць.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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