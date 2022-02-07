Морська охорона системно виявляє та відстежує кораблі Чорноморського флоту Росії. Цього разу судно перебувало за межами територіального моря України, про це у коментарі 24 каналу розповіла речниця служби Наталя Гуменюк.
Читайте також У речниці МЗС Росії сталась істерика при згадці про їхні війська на кордоні з Україною
Українські прикордонники контролюють ситуацію
Державний кордон нашої держави російське судно не порушувало. Все відбувалось в межах морського міжнародного права. Перебування у цій зоні кораблів не є чимось надзвичайним,
– сказала вона.
Гуменюк наголосила, що в країні не перший рік напружена ситуація з таким агресивним сусідом. Їхнє перебування у морі є системним та постійним, що спостерігається останні 8 років. Водночас морська охорона все контролює.
У взаємодії з військово-морськими силами Збройних сил України ми виконуємо завдання в морі і постійно їх виявляємо, спостерігаємо та фіксуємо. Корабель Росії "Іван Хурс" дійсно перебував у виключно морській економічній зоні України. Тим часом наше судно відстежувало його маневри,
– підкреслила речниця.
Маневри російських кораблів
- У Росії 31 січня заявили, що кораблі Чорноморського флоту повернулися до пунктів постійного базування. Мовиться про понад 20 суден, які без флоту повернулися до Кримської та Новоросійської військово-морських баз. Тобто військові навчання у Чорному морі закінчилися.
- Біля Великої Британії помічали 6 десантних кораблів Росії. Усі вони належать до Балтійського та Північного флотів Кремля. Найбільш імовірно, що кораблі прямували до Чорного моря.
- Водночас очікується, що група кораблів Північного та Балтійського флотів Росії зайде у Чорне море 8 –9 лютого. Мовиться про ті самі 6 великих десантних судна.
Росія погрожувала США через кораблі у Чорному морі: дивіться відео