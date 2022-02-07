Морська охорона системно виявляє та відстежує кораблі Чорноморського флоту Росії. Цього разу судно перебувало за межами територіального моря України, про це у коментарі 24 каналу розповіла речниця служби Наталя Гуменюк.

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Українські прикордонники контролюють ситуацію

Державний кордон нашої держави російське судно не порушувало. Все відбувалось в межах морського міжнародного права. Перебування у цій зоні кораблів не є чимось надзвичайним,

– сказала вона.

Гуменюк наголосила, що в країні не перший рік напружена ситуація з таким агресивним сусідом. Їхнє перебування у морі є системним та постійним, що спостерігається останні 8 років. Водночас морська охорона все контролює.

У взаємодії з військово-морськими силами Збройних сил України ми виконуємо завдання в морі і постійно їх виявляємо, спостерігаємо та фіксуємо. Корабель Росії "Іван Хурс" дійсно перебував у виключно морській економічній зоні України. Тим часом наше судно відстежувало його маневри,

– підкреслила речниця.

Зверніть увагу! Виключна морська економічна зона України – це прилеглі до України акваторії Чорного моря, з усіма природними ресурсами, які лежать за межами державної території України і вважаються водами відкритого моря. Ширина виключної морської економічної зони становить до 200 морських миль.

Маневри російських кораблів

У Росії 31 січня заявили, що кораблі Чорноморського флоту повернулися до пунктів постійного базування. Мовиться про понад 20 суден, які без флоту повернулися до Кримської та Новоросійської військово-морських баз. Тобто військові навчання у Чорному морі закінчилися.

Біля Великої Британії помічали 6 десантних кораблів Росії. Усі вони належать до Балтійського та Північного флотів Кремля. Найбільш імовірно, що кораблі прямували до Чорного моря.

Водночас очікується, що група кораблів Північного та Балтійського флотів Росії зайде у Чорне море 8 –9 лютого. Мовиться про ті самі 6 великих десантних судна.

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