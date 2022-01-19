Корабельна група від берегів Великої Британії повернула на південь. Поки немає підтвердження, що судна прямують до Чорного моря, однак це найімовірніша версія.
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Які кораблі помітили біля Британії
Уранці 19 грудня повз Велику Британію пропливли 6 кораблів, кожен із яких може взяти на борт до 25 бронетранспортерів. Зокрема це:
- "Королева";
- "Мінськ";
- "Калінінград";
- "Оленегорський гірник";
- "Петро Моргунов";
- "Георгій Побідоносець".
Російські кораблі помітили ще 17 січня біля берегів Данії / Фото Курта Педерсена
Британські ЗМІ уже спрогнозували можливий маршрут російських суден – до Атлантичного океану, з якого потім через Гібралтарську протоку кораблі можуть звернути до Середземного моря. Від нього через протоку Босфор судна країни агресорки можуть увійти до Чорного моря.
Маршрут російських кораблів може виглядати так / Фото Mail Online
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