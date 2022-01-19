Корабельна група від берегів Великої Британії повернула на південь. Поки немає підтвердження, що судна прямують до Чорного моря, однак це найімовірніша версія.

Зверніть увагу "Мають почати деескалацію": Канада пригрозила Росії жорсткими санкціями

Які кораблі помітили біля Британії

Уранці 19 грудня повз Велику Британію пропливли 6 кораблів, кожен із яких може взяти на борт до 25 бронетранспортерів. Зокрема це:

"Королева";

"Мінськ";

"Калінінград";

"Оленегорський гірник";

"Петро Моргунов";

"Георгій Побідоносець".

Російські кораблі помітили ще 17 січня біля берегів Данії / Фото Курта Педерсена

Британські ЗМІ уже спрогнозували можливий маршрут російських суден – до Атлантичного океану, з якого потім через Гібралтарську протоку кораблі можуть звернути до Середземного моря. Від нього через протоку Босфор судна країни агресорки можуть увійти до Чорного моря.



Маршрут російських кораблів може виглядати так / Фото Mail Online

Загроза російського вторгнення: останні новини

У Держдепі США переконані, що Росія може вдатися до розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Крім того, напад на Україну може бути саме звідти.

У Пентагоні заявили про готовність надати додаткову підтримку Україні у сфері безпеки.

На фоні стягування Росією військ, депутати Європарламенту планують відвідати Україну. Цей візит запланований на період з 30 січня до 2 лютого.

Через загрозу агресії до України прилетів держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

До теми пропонуємо три можливі сценарії російської агресії: дивіться відео