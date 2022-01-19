Корабельна група від берегів Великої Британії повернула на південь. Поки немає підтвердження, що судна прямують до Чорного моря, однак це найімовірніша версія.

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Які кораблі помітили біля Британії

Уранці 19 грудня повз Велику Британію пропливли 6 кораблів, кожен із яких може взяти на борт до 25 бронетранспортерів. Зокрема це:

  • "Королева";
  • "Мінськ";
  • "Калінінград";
  • "Оленегорський гірник";
  • "Петро Моргунов";
  • "Георгій Побідоносець".

Російські кораблі помітили ще 17 січня біля берегів Данії / Фото Курта Педерсена

Британські ЗМІ уже спрогнозували можливий маршрут російських суден – до Атлантичного океану, з якого потім через Гібралтарську протоку кораблі можуть звернути до Середземного моря. Від нього через протоку Босфор судна країни агресорки можуть увійти до Чорного моря.


Маршрут російських кораблів може виглядати так / Фото Mail Online

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