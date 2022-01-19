У Вашингтоні непокояться через пересування російських військ у напрямку Білорусі. Про це заявила високопоставлена представниця Держдепу.

До теми Раптова перевірка: російські війська вже прибули в Білорусь для спільних навчань

Припускають, що Росія може напасти на Україну зі сторони Білорусі.

Вибір часу примітний, і, звичайно, викликає побоювання, що Росія може розмістити війська в Білорусі під виглядом спільних військових навчань, щоб, можливо, напасти на Україну з півночі,
– сказала чиновниця.

Вона додала, що США розповіли про свої побоювання білоруській владі "в приватному порядку".

Росія стягує війська до Білорусі

Перші підрозділи російських військ прибули до Білорусі 18 січня. Ймовірно, у лютому Москва та Мінськ збираються проводити спільні військові навчання. Про них наприкінці 2021 року заявляв кремлівський лідер Володимир Путін. Важливо, що навчання відбудуться поблизу українських кордонів.

Разом з тим Росія вже почала проводити військові навчання зі стрільбами в прикордонних районах з Україною. Залучили близько 3 тисяч військових і важку техніку.

Загроза нападу Росії: що відомо

  • Ще восени Росія почала стягувати війська до кордонів України. Тоді в українській розвідці зробили заяву, що Москва може напасти у січні – лютому 2022 року.
  • Нещодавно розвідка США попередила, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Хочуть створити так звані "приводи" для вторгнення.
  • США розглядають 18 сценаріїв розвитку подій, якщо Росія нападе на Україну. Їх суть не озвучували, але цілком ймовірно, що вони включають жорсткі санкції.
  • Москва каже, що також має свої "сценарїі", але їх менше.

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