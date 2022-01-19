В Вашингтоне беспокоятся из-за передвижения российских войск в направлении Белоруссии. Об этом заявила высокопоставленная представительница Госдепа.
К теме Внезапная проверка: российские войска уже прибыли в Беларусь для совместных учений
Предполагается, что Россия может напасть на Украину со стороны Беларуси.
Выбор времени примечателен, и, конечно, вызывает опасения, что Россия может разместить войска в Беларуси под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, напасть на Украину с севера,
– сказала чиновница.
Она добавила, что США рассказали о своих опасениях белорусским властям "в частном порядке".
Россия стягивает войска в Беларусь
Первые подразделения русских войск прибыли в Беларусь 18 января. Вероятно, в феврале Москва и Минск собираются проводить совместные военные учения. О них в конце 2021 года заявлял кремлевский лидер Владимир Путин. Важно, что учения пройдут вблизи украинских границ.
Вместе с тем Россия уже начала проводить военные учения со стрельбами в приграничных районах из Украины. Привлекли около 3 тысяч военных и тяжелую технику.
Угроза нападения России: что известно
- Еще осенью Россия начала стягивать войска к границам Украины. Тогда в украинской разведке было заявлено, что Москва может напасть в январе – феврале 2022 года.
- Недавно разведка США предупредила, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Хотят создать так называемые "поводы" для вторжения.
- США рассматривают 18 сценариев развития событий, если Россия нападет на Украину. Их суть не озвучивалась, но по всей вероятности, они включают жесткие санкции.
- Москва говорит, что тоже имеет свои "сценарии", но их меньше.
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