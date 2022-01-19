В Вашингтоне беспокоятся из-за передвижения российских войск в направлении Белоруссии. Об этом заявила высокопоставленная представительница Госдепа.

К теме Внезапная проверка: российские войска уже прибыли в Беларусь для совместных учений

Предполагается, что Россия может напасть на Украину со стороны Беларуси.

Выбор времени примечателен, и, конечно, вызывает опасения, что Россия может разместить войска в Беларуси под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, напасть на Украину с севера,

– сказала чиновница.

Она добавила, что США рассказали о своих опасениях белорусским властям "в частном порядке".

Россия стягивает войска в Беларусь

Первые подразделения русских войск прибыли в Беларусь 18 января. Вероятно, в феврале Москва и Минск собираются проводить совместные военные учения. О них в конце 2021 года заявлял кремлевский лидер Владимир Путин. Важно, что учения пройдут вблизи украинских границ.

Вместе с тем Россия уже начала проводить военные учения со стрельбами в приграничных районах из Украины. Привлекли около 3 тысяч военных и тяжелую технику.

Угроза нападения России: что известно

Еще осенью Россия начала стягивать войска к границам Украины. Тогда в украинской разведке было заявлено, что Москва может напасть в январе – феврале 2022 года.

Недавно разведка США предупредила, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Хотят создать так называемые "поводы" для вторжения.

США рассматривают 18 сценариев развития событий, если Россия нападет на Украину. Их суть не озвучивалась, но по всей вероятности, они включают жесткие санкции.

Москва говорит, что тоже имеет свои "сценарии", но их меньше.

Может быть интересно – Великобритания перекидывает в Украину противотанковые системы: