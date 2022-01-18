Предварительно известно, что маневры должны продолжаться с 10 по 20 февраля. Собираются проверить так называемые силы реагирования военных.

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Согласно утвержденному замыслу проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных Сил Российской Федерации. На данном этапе участники проверки должны выполнить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач,

– написали в сообщении.

В то же время вызывает беспокойство, что эту проверку они называют внезапной и подчеркивают, что войска продолжат прибывать.

К учениям должен быть привлечен ряд воинских частей Восточного военного округа вооруженных сил России.

Что известно о военных учениях России и Беларуси

Президент России Владимир Путин 29 декабря 2021 года заявлял, что в феврале – марте состоятся совместные российско-белорусские учения. В Минске уверяли, что сотрудничество стран в военной сфере будет продолжаться.

В то же время Россия начала проводить военные учения со стрельбами в приграничных районах с Украиной. В них государство-агрессор задействовало около 3 тысяч военных и тяжелую технику.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко боялся, что украинские военные несут большую угрозу, чем военные НАТО. Так называемая "угроза наращивания" войск якобы заставляла его провести совместные с Россией учения.

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