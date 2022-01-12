Переговоры между Россией и США могут быть успешны только при атмосфере деэскалации. Об этом заявили заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и спикер американского Госдепа Нед Прайс во время брифинга.

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Над Украиной не должен висеть этот дамоклов меч,
– подчеркнула Нуланд.

Российские войска следует вернуть в казармы

Прайс отметил, что снижение напряженности предполагает, в частности, "возвращение российских войск в казармы". Он подчеркнул, что любые легитимные учения, которые проходят на территории России, должны быть прозрачными.

"Учения должны быть либо объяснены, либо остановлены, чтобы указанное тяжелое вооружение вернулось в привычным местам хранения", – сказал спикер.

Он добавил, что Украина демонстрирует приверженность к мирному прекращению войны. США готовы поддержать это.

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