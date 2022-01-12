Переговоры между Россией и США могут быть успешны только при атмосфере деэскалации. Об этом заявили заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и спикер американского Госдепа Нед Прайс во время брифинга.
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Над Украиной не должен висеть этот дамоклов меч,
– подчеркнула Нуланд.
Российские войска следует вернуть в казармы
Прайс отметил, что снижение напряженности предполагает, в частности, "возвращение российских войск в казармы". Он подчеркнул, что любые легитимные учения, которые проходят на территории России, должны быть прозрачными.
"Учения должны быть либо объяснены, либо остановлены, чтобы указанное тяжелое вооружение вернулось в привычным местам хранения", – сказал спикер.
Он добавил, что Украина демонстрирует приверженность к мирному прекращению войны. США готовы поддержать это.
Что происходит у украинских границ
- Еще в конце октября издание The Washington Post заявило о скоплении российских войск у границ Украины.
- Впоследствии украинская разведка эти данные подтвердила и заявила, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года, взяв Украину в "кольцо".
- 14 декабря Алексей Резников заявил о концентрации на границах более 100 тысяч российских военных.
- Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что возле украинской границы находится 122 тысяч военнослужащих.
- В конце декабря в России заявили, что отводят часть войск из нескольких областей и с территории оккупированного Крыма. Речь ориентировочно о 10 тысячах военных.
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