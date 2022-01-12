Переговори між Росією та США можуть бути успішними тільки при атмосфері деескалації. Про це заявили заступниця держсекретаря США із політичних питань Вікторія Нуланд і речник американського Держдепу Нед Прайс під час брифінгу.
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Над Україною не повинен висіти цей дамоклів меч,
– наголосила Нуланд.
Російські війська слід повернути до казарм
Прайс відзначив, що зниження напруженості передбачає, зокрема, "повернення російських військ до казарм". Він наголосив, що будь-які легітимні навчання, які відбуваються на території Росії, мають бути прозорими.
"Навчання мають бути або пояснені, або зупинені, щоб вказане важке озброєння повернулося до звичних місць зберігання", – сказав речник.
Він додав, що натомість Україна демонструє прихильність до мирного припинення війни. США готові підтримати це.
Що відбувається біля українських кордонів
- Ще наприкінці жовтня видання The Washington Post заявило про скупчення російських військ біля кордонів України.
- Згодом українська розвідка ці дані підтвердила та заявила, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року, взявши Україну в "кільце".
- 14 грудня Олексій Резніков заявив про концентрацію на кордонах понад 100 тисяч російських військових.
- Згодом секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що біля українського кордону перебуває 122 тисячі військ.
- В кінці грудня у Росії заявили, що відводять частину військ з декількох областей та з території окупованого Криму. Мовиться орієнтовно про 10 тисяч військових.
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