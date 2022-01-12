Переговори між Росією та США можуть бути успішними тільки при атмосфері деескалації. Про це заявили заступниця держсекретаря США із політичних питань Вікторія Нуланд і речник американського Держдепу Нед Прайс під час брифінгу.

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Над Україною не повинен висіти цей дамоклів меч,

– наголосила Нуланд.

Російські війська слід повернути до казарм

Прайс відзначив, що зниження напруженості передбачає, зокрема, "повернення російських військ до казарм". Він наголосив, що будь-які легітимні навчання, які відбуваються на території Росії, мають бути прозорими.

"Навчання мають бути або пояснені, або зупинені, щоб вказане важке озброєння повернулося до звичних місць зберігання", – сказав речник.

Він додав, що натомість Україна демонструє прихильність до мирного припинення війни. США готові підтримати це.

Що відбувається біля українських кордонів

Ще наприкінці жовтня видання The Washington Post заявило про скупчення російських військ біля кордонів України.

Згодом українська розвідка ці дані підтвердила та заявила, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року, взявши Україну в "кільце".

14 грудня Олексій Резніков заявив про концентрацію на кордонах понад 100 тисяч російських військових.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що біля українського кордону перебуває 122 тисячі військ.

В кінці грудня у Росії заявили, що відводять частину військ з декількох областей та з території окупованого Криму. Мовиться орієнтовно про 10 тисяч військових.

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