Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, російські військові розкидані від окупованого Криму до північно-західного кордону Росії та Білорусі.

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Зважаючи на це, агресор може атакувати українську територію одночасно на кількох фронтах із застосуванням артилерії, танків та авіації. Резніков зауважив, що нове вторгнення буде катастрофічним як для Росії, так і для України.

Це буде українська кров, це буде російська кров. Багато солдатів з Росії повернуться додому у трунах. Це може бути катастрофа,

– наголосив міністр.

Зверніть увагу! Путін та Байден 7 грудня провели перемовини. Під час розмови глава Білого дав чітко зрозуміти, що США та їхні союзники відреагують сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації.

За словами Резнікова, українська армія налічує приблизно 250 тисяч військових, 200 тисяч резервістів у територіальних підрозділах і 400 тисяч ветеранів.

Водночас наявність 15 атомних енергоблоків на території України роблять будь-яку стрілянину особливо небезпечною.

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Резніков також припустив, що Путін не так сильно зацікавлений в Україні, як у тому, аби показати Європі, на що здатна Росія.

Війська Росії на кордоні України: останні новини

Борис Джонсон та Володимир Путін 13 грудня провели телефонну розмову. Прем'єр-міністр Великої Британії висловив занепокоєння щодо нарощування російських сил на кордоні з Україною.

У США повідомили, що готові запровадити "нові серйозні санкції щодо Росії", якщо Кремль продовжить вторгнення в Україну.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що країни-члени ЄС єдині у питанні підтримки України. У випадку посилення російської агресії, проти Кремля застосують серйозні економічні кроки.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія може напасти на Україну вже у січні – лютому 2022 року.

Начальник генштабу російської армії Валерій Герасимов наголосив, що Москва не планує вторгнення на територію України.

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