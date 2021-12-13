Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

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За його словами, глави МЗС усіх країн ЄС згодні, що проти Росії потрібно буде запроваджувати політичні та економічні заходи у разі, якщо вона нападе на Україну.

​Європейський союз єдиний у своїй підтримці суверенітету, територіальної цілісності України. Всі міністри згодні, що у разі російської агресії будуть політичні наслідки, а також серйозні економічні кроки,

– наголосив він.

Голова європейської дипломатії також заявив, що будь-яка агресія щодо України призведе до політичних наслідків і високої економічної ціни для Росії. Він констатував, що ЄС "тісно координує з нашими трансатлантичними партнерами" відповідну реакцію.

"Вчора на Великій сімці ми говорили про це. Це питання залишається високо на порядку денному і обговорюватиметься на зустрічі лідерів ЄС на засіданні Європейської ради", – додав Боррель.

Зверніть увагу! Боррель зазначив, що тему заходів проти РФ у разі її нападу на Україну обговорять на зустрічі 16 грудня глави держав та урядів країн ЄС.

Зауважимо, що раніше загострення ситуації на кордоні з Україною обговорили Джо Байден та Володимир Путін. Президент США підкреслив, що підтримує територіальну цілісність України та закликав Кремль знизити напругу.

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