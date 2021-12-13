Водночас, як сказав Шатковський в інтерв'ю, ці втрати будуть не лише військові, але й політичні.

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Українська армія кардинально змінилася

Постійний представник Польщі при НАТО наголосив, що українська армія стала дуже професійною та модернізованою.

Це зовсім інша армія, ніж 2014 року, але важливо пам'ятати, що росіяни також розвивають свій військовий потенціал. Російська сторона отримує уроки зі своїх дій, наприклад, із конфлікту на Донбасі, і витрачає дедалі більше коштів на озброєння,

– зазначив він.

За словами Шатковського, якщо взяти до уваги прогнози про те, як виглядатиме російський військовий потенціал навколо України за кілька тижнів, то ми справді стикаємося з дуже небезпечною ситуацією для України.

"Результат такого зіткнення залежатиме від того, чи захоче Україна воювати з Росією на рівних, тобто покладаючись на маневр, чи вона прагнутиме використовувати переваги власної території та можливість нерегулярних дій. Мені також здається, що російська сторона недооцінює потенційні втрати в результаті такого конфлікту", – припустив дипломат.

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Зауважимо, що 7 грудня відбулися відеопереговори Джо Байдена із Володимиром Путіним. Глава Білого дому висловив стурбованість нарощуванням російських сил біля кордонів України та "ясно дав зрозуміти, що США та союзники відреагують рішучими економічними та іншими заходами у разі військової ескалації".

Глава Кремля у відповідь на попередження Байдена про загрозливі пересування російських військ поблизу українських кордонів заявив, що "не слід перекладати відповідальність на плечі Росії", і звинуватив НАТО в "нарощуванні військового потенціалу біля кордонів РФ".