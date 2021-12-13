В то же время, как сказал Шатковский в интервью, эти потери будут не только военными, но и политическими.

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Украинская армия кардинально изменилась

Постоянный представитель Польши при НАТО отметил, что украинская армия стала очень профессиональной и модернизированной.

Это совсем другая армия, чем 2014, но важно помнить, что россияне также развивают свой военный потенциал. Российская сторона извлекает уроки из своих действий, например, из конфликта на Донбассе, и тратит все больше на вооружение,

– отметил он.

По словам Шатковского, если учесть прогнозы о том, как будет выглядеть российский военный потенциал вокруг Украины через несколько недель, то мы действительно сталкиваемся с очень опасной ситуацией для Украины.

"Результат такого столкновения будет зависеть от того, захочет ли Украина воевать с Россией на равных, то есть полагаясь на маневр, стремиться ли она использовать преимущества собственной территории и возможность нерегулярных действий. Мне также кажется, что российская сторона недооценивает потенциальные потери в результате такого конфликта", – допустил дипломат.

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Отметим, что 7 декабря прошли видеопереговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным. Глава Белого дома выразил обеспокоенность наращиванием российских сил у границ Украины и "ясно дал понять, что США и союзники отреагируют решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации".

Глава Кремля в ответ на предупреждение Байдена об угрожающих передвижениях российских войск вблизи украинских границ заявил, что "не следует перекладывать ответственность на плечи России", и обвинил НАТО в "наращивании военного потенциала у границ РФ".