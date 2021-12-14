Про те, що перемовини американського президента з російським не вплинули на скорочення військ держави-агресорки біля кордонів України, Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю.

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Зеленський про війська Росії поблизу України

Після переговорів лідерів Росії та США не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів. Виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією,

– зазначив глава держави.

Він також наголосив, що Україна захищатиме свою землю і своїх людей за будь-яких обставин та від будь-яких посягань: "Українці не віддадуть своєї свободи ніколи. Тим часом у Москві вже можуть відкривати музей з колекцією різноманітних засуджень".

Президент подякував за надану країні підтримку, однак відзначив, що спільних зусиль наразі недостатньо, аби повернути російську сторону не лише до політики, заснованої на повазі до міжнародного права та до держав-сусідів, а й просто до змістовних перегорів щодо миру на Сході України.

Київ за перемовини, Москва – проти

Зеленський нагадав, що українська сторона не "грає" зброєю, не виставляє війська під кордон, не робить силових кроків щодо тимчасово окупованої території держави. Натомість постійно наполягає на активізації дипломатії.

Україна готова докласти всіх зусиль, щоб мир був чесним і довготривалим,

– додав глава держави.

Однак Росія цього не хоче. Зеленський звернув увагу на численні пропозиції Києва щодо відновлення переговорів та традиційну реакцію Москви. "Вистачить і одного невеликого абзацу, щоб переказати відповіді Росії, бо всі вони зводяться до неготовності визнати себе стороною цієї війни", – пояснив політик.

Росія завжди повторює, що "потрібно говорити з сепаратистами". А керують всім на Донбасі, підсумував український лідер, російські офіцери та російські урядовці.

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