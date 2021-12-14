О том, что переговоры американского президента с российским не повлияли на сокращение войск государства-агрессора у границ Украины, Владимир Зеленский рассказал в интервью.

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Зеленский о войсках России вблизи Украины

После переговоров лидеров России и США не происходит сокращения военной группировки возле наших границ. Возник еще один простор для эскалации в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией,

– отметил глава государства.

Он также отметил, что Украина будет защищать свою землю и своих людей при любых обстоятельствах и от любых посягательств: "Украинцы не отдадут своей свободы никогда. Между тем в Москве уже могут открывать музей с коллекцией разнообразных осуждений".

Президент поблагодарил за оказываемую стране поддержку, однако отметил, что совместных усилий пока недостаточно, чтобы вернуть российскую сторону не только к политике, основанной на уважении международного права и государств-соседей, но и просто к содержательным переговорам касательно мира на Востоке Украины.

Киев за переговоры, Москва – против

Зеленский напомнил, что украинская сторона не "играет" оружием, не выставляет войска под границу, не делает силовых шагов в отношении временно оккупированной территории государства. При этом постоянно настаивает на активизации дипломатии.

Украина готова приложить все усилия, чтобы мир был честным и долговременным,

– добавил глава государства.

Однако Россия этого не хочет. Зеленский обратил внимание на многочисленные предложения Киева по возобновлению переговоров и традиционную реакцию Москвы. "Хватит и одного небольшого абзаца, чтобы пересказать ответы России, потому что все они сводятся к неготовности признать себя стороной этой войны", – пояснил политик.

Россия всегда повторяет, что "нужно говорить с сепаратистами". А руководят всем на Донбассе, подытожил украинский лидер, российские офицеры и российские чиновники.

Разговор Байдена с Путиным: что известно

Байден и Путин провели разговор 7 декабря. Они общались в течение более чем 2 часов с глазу на глаз в видеорежиме.

Американский президент заявил, что будет решительно реагировать на эскалацию конфликта с Украиной – США и союзники введут сильные экономические и другие меры.

Глава США также отверг требование Путина о том, что Киев не должен вступить в НАТО, отметив, что этот вопрос будет решать только Альянс.

9 декабря Байден позвонил Зеленскому. Во время беседы американский лидер рассказал украинскому коллеге о результатах переговоров с Путиным. В частности, о заверениях главы Кремля, что Россия не собирается продолжать эскалацию.

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