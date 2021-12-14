По словам Владимира Зеленского, именно возможное большое количество жертв мотивирует власть активизировать дипломатические переговоры по урегулированию конфликта. Об этом глава государства заявил в интервью.
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Жертв может быть много
Владимир Зеленский подчеркнул, что за 8 лет противостояния на Донбассе уже 15 тысяч человек погибли. В случае полномасштабной войны эта цифра может значительно возрасти.
За годы войны у нас уже около 15 тысяч погибших. Полтора миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренними беженцами. Если же говорить о цене не локального, а более широкого конфликта, то понятно, что человеческие потери могут быть на порядок выше,
– заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина готова приложить все необходимые усилия для достижения мира. Однако официальный Киев не будет проводить переговоры с боевиками на Донбассе, поскольку их контролирует Россия.
Угроза российского вторжения: главное
- Осенью 2021 года в ряде американских СМИ появилась информация об угрозе полномасштабного российского вторжения в Украину и высокой военной активности России возле наших границ. Впоследствии эту информацию подтвердил руководитель украинской служби разведки Кирилл Буданов и заявил, что это может произойти уже этой зимой.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что возле украинских границ Россия разместила более 94 тысяч военных. Он также убежден, что наступление могут начать этой зимой.
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