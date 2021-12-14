За словами Володимира Зеленського, саме можлива велика кількість жертв мотивує владу активізувати дипломатичні переговори щодо врегулювання конфлікту. Про це глава держави заявив в інтерв'ю.

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Жертв може бути багато

Володимир Зеленський наголосив, що за 8 років протистояння на Донбасі уже 15 тисяч осіб загинули. У випадку повномасштабної війни ця цифра може суттєво зрости.

За роки війни ми вже маємо близько 15 тисяч загиблих. Півтора мільйона українців були змушені залишити свої домівки й стали внутрішніми біженцями. Якщо ж говорити про ціну не локального, а ширшого конфлікту, то зрозуміло, що людські втрати можуть бути на порядок вищими,

– заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна готова докласти усіх необхідних зусиль для досягнення миру. Однак офіційний Київ не буде проводити переговорів з бойовиками на Донбасі, оскільки їх контролює Росія.

Загроза російського вторгнення: головне

Восени 2021 року в низці американських ЗМІ з'явилася інформація про загрозу повномасштабного російського вторгнення до України та високу військову активність Росії біля наших кордонів. Згодом цю інформацію підтвердив керівник української розвідки Кирило Буданов і заявив, що це може статися уже цієї зими.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що біля українських кордонів Росія розмістила понад 94 тисячі військових. Він також переконаний, що наступ можуть почати цієї зими.

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